NBA季後賽｜雲班耶馬賽後拒訪遭聯盟警告 剛於4月獲本季 「魔術手莊遜獎」

馬刺中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）才剛剛於4月獲頒發代表向媒體和粉絲表現出合作精神和風度的2025-26賽季 「魔術手莊遜獎」,在周二的西岸決賽第5場賽後卻拒絕接受記者採訪，NBA周三（27日）證實向這位法國球星發出警告，提醒他遵守媒體採訪規定。

賽後「失蹤」一小時後表示不接受採訪

馬刺周二在主場以114：127不敵俄克拉荷馬雷霆，西岸決賽總比分落後2：3，再輸一場便會出局。馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson） 賽後發言約一小時後，雲班耶馬仍未有現身接受傳媒訪問，隨後米治莊遜宣布此子將不會接受採訪，此舉隨即引來NBA關注。

占美畢拿曾因拒絕受訪遭罰款

NBA過去曾對季後賽拒絕受訪的球員處以罰款。2023年，球星占美畢拿（Jimmy Butler）與D布魯士（Dillon Brooks）分別因相同原因被罰2.5萬美元。今次聯盟向雲班耶馬發出警告，暫時未公布會否追加罰款。

諷刺的是，今年4月雲班耶馬剛獲職業籃球作家協會頒發2025-26賽季「魔術手莊遜獎」（Magic Johnson Award），這個獎項旨在表揚「在球場上展現卓越球技，同時在與媒體和球迷互動時表現出合作精神和風度」的NBA球員。相隔僅一個多月，他便因拒絕受訪而遭到聯盟警告。