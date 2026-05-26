NBA｜「無處不在的瘋狂！」沙美特驚嘆紐約人球迷熱情：他們根本是另一種人類
發佈時間：15:33 2026-05-26 HKT
紐約人（New York Knicks）近期在季後賽氣勢如虹，陣中「超級第六人」沙美特（Landry Shamet）屢建奇功，成為球隊贏球的功臣之一。不過，相比起球場上的激戰，最令這位後衛感到震撼的，原來是紐約人球迷那種「無處不在」的狂熱。
在客場擊敗騎士的賽後訪問中，沙美特對球迷的熱情大表讚嘆。他笑言，紐約人球迷的瘋狂程度已經超越常理：「紐約人球迷根本是另一種人類，絕對值得好好研究，他們真的很瘋狂！」
死忠球迷無處不在
令沙美特最佩服的，是球迷為了支持愛隊可以不惜一切。他特別提到球迷就算要長途跋涉，也一定要親臨現場支持：「在星期一的平日，他們都可以特地飛到克里夫蘭現場觀看比賽，他們真的無處不在！當你走在克里夫蘭街頭，無論去到哪裡，周圍都會聽到大家在討論紐約人隊，那種氣氛真是難以置信。」
面對全城陷入籃球狂熱，沙美特直言這種感覺難以筆墨形容：「如果你想試著向別人解釋現在紐約球迷有多興奮？祝你好運吧，因為根本無法用言語來形容。」
Although I’m a spurs, & Nets fan; seeing my city win AND THAT article body shaming Jalen Brunson was enough
Cheers to the Knicks go New York go New York go. New York is the main character ALWAYS pic.twitter.com/CTc8LCu5BN
“Os fãs da NBA em geral nunca entenderão o que o Knicks significa para seus torcedores e como um sucesso após décadas de fracasso é uma das grandes histórias nos esportes.
Ninguém merece isso mais do que os fãs do Knicks, caminham e morrem com este time através dos anos… pic.twitter.com/g0yx1aAzgD
SUBWAY STIPS ARE COMING DOWN pic.twitter.com/aRyPbcXKKu
