NBA｜「無處不在的瘋狂！」沙美特驚嘆紐約人球迷熱情：他們根本是另一種人類

更新時間：15:33 2026-05-26 HKT
紐約人（New York Knicks）近期在季後賽氣勢如虹，陣中「超級第六人」沙美特（Landry Shamet）屢建奇功，成為球隊贏球的功臣之一。不過，相比起球場上的激戰，最令這位後衛感到震撼的，原來是紐約人球迷那種「無處不在」的狂熱。

在客場擊敗騎士的賽後訪問中，沙美特對球迷的熱情大表讚嘆。他笑言，紐約人球迷的瘋狂程度已經超越常理：「紐約人球迷根本是另一種人類，絕對值得好好研究，他們真的很瘋狂！」

沙美特屢建奇功，成為紐約人贏球的功臣之一。法新社
死忠球迷無處不在

令沙美特最佩服的，是球迷為了支持愛隊可以不惜一切。他特別提到球迷就算要長途跋涉，也一定要親臨現場支持：「在星期一的平日，他們都可以特地飛到克里夫蘭現場觀看比賽，他們真的無處不在！當你走在克里夫蘭街頭，無論去到哪裡，周圍都會聽到大家在討論紐約人隊，那種氣氛真是難以置信。」
面對全城陷入籃球狂熱，沙美特直言這種感覺難以筆墨形容：「如果你想試著向別人解釋現在紐約球迷有多興奮？祝你好運吧，因為根本無法用言語來形容。」

 

 

「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
