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NBA季後賽｜紐約人十連勝喜現吉兆 距離總決賽僅一步之遙

籃球天地
更新時間：16:47 2026-05-24 HKT
發佈時間：16:47 2026-05-24 HKT

周六NBA季後賽東岸決賽第三戰，紐約人作客以121:108再挫克利夫蘭騎士，場數領先3:0，成爲NBA史上第七支在季後賽取得至少十連勝的球隊，上次達成此成就的塞爾特人最終奪得總冠軍，紐約人喜現吉兆。他們如果在周一的第四回合獲勝，就能自1999年後首次闖入總決賽，星將唐斯(Karl-Anthony Towns)矢言下仗繼續要有高水準發揮。

今仗比賽開始不到兩分鐘，狀態火熱的紐約人半場完結時領先60:54。雖然騎士一度追近至64:69，相差僅僅5分，但紐約人球星蘭德里沙梅特（Landry Shamet）在第四節中段，99秒內連中三個三分球，將比數拉開至105:94，徹底粉碎騎士反撲希望，最後紐約人做客以121:108再挫克利夫蘭騎士。賽後紐約人球星唐斯表示第四場比賽要保持表現：「我們只需要專注於眼前的任務。比賽已經結束了，我們找到了贏球的方法。我們必須在第四場比賽中保持高水準的發揮，」

場數領先3:0的紐約人幾乎鎖定東岸決賽勝利，並且成爲NBA史上第七支在季後賽取得至少十連勝的球隊。更加讓紐約人士氣高漲的是，上次2024年達成這項成就的塞爾特人，該季綠軍最終奪得總冠軍，對紐約人來說無疑是一大鼓舞。 而紐約人只要在周一的第四場比賽中獲勝，就能自1999年後首次闖入NBA總決賽。

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