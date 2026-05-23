NBA│馬刺再輸雷霆場數落後1:2 後備席分差成關鍵 雲班耶馬攬責：我帶唔到隊友﹗

周五NBA西岸季後賽決賽第3回合，回師主場的馬刺再吃悶棍，以108:123不敵雷霆，連輸2場後落後場數1:2。今場的勝負關鍵落在後備球員分差上，雷霆替補席合共貢獻76分，輾壓馬刺的23分，後者當家雲班耶馬賽後自責指未能讓隊友變得更好。

雷霆後備席狂轟76分

馬刺今場甫開即打出15:0的攻勢，讓主場球迷看到贏波希望，可是之後未能維持比賽強度到完場，最終以15分之差落敗，連輸2場後總比數落後1:2。正是開賽的15:0走勢，成為馬刺由贏變輸的關鍵，皆因雷霆當時提早使用後備兵迎戰，結果這招非常湊效，多位替補成員都交出好表現，新星麥肯轟下季後賽生涯新高的24分；前鋒謝倫威廉斯亦有18分進帳，在全隊僅2名正選球員得雙位數得分下，後備席狂轟76分摘下勝利。

雲班耶馬指自己未能幫助隊友

相反馬刺的後備席合共只有23分，個人獨取24分的雲班耶馬賽後攬責：「我感覺在讓隊友表現更好這一方面，現在出現了問題。我的3項投射命中率並不糟糕，但我需要更像一名懂得團隊合作的球員，組織進攻更好，搶更多籃板，更進一步撕裂對手防線。我要傳球給隊友們，給予他們幫助。」