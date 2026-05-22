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NBA季後賽｜紐約人九連勝 半步踏入總決賽 騎士再陷0：2絕境逆轉機會渺茫

籃球天地
更新時間：13:55 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:55 2026-05-22 HKT

周四進行的NBA季後賽東岸決賽第二場，紐約人主場以109：93勝克里夫蘭騎士，成為NBA史上第13支在季後賽取得九連勝的球隊，之前12隊只有一隊未能晉身總決賽，故紐約人可謂已經一隻腳踏入總決賽。反觀， 而騎士連續兩圈落後0:2，要反勝晉級總決賽機會渺茫。 

狀態火熱的紐約人連續第二年打入東岸決賽，但自1999年輸給聖安東尼奧馬刺後，球隊從未闖進總決賽。今仗取勝後，紐約人成為NBA史上第13支在季後賽取得九連勝的球隊。在前12支達成九連勝的球隊中，只有2011-12賽季的馬刺未能進入總決賽，其餘11支最終都殺入總冠軍戰。這項數據對紐約人來說無疑是一大鼓舞。

而騎士季後賽已經連續兩圈落後 0：2，縱觀NBA歷史，只有兩支球隊曾在單季季後賽超過一次逆轉0：2落後的局面，分別是2020-21賽季的密爾瓦基公鹿和同一賽季的洛杉磯快艇。 故騎士要反勝紐約人晉身總決賽機會十分渺茫。

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