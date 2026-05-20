NBA季後賽｜紐約人末節落後22分大逆轉 加時挫騎士東岸決賽拔頭籌（有片）

紐約人今日在NBA東岸決賽首戰上演史詩級大逆轉！在第四節一度落後22分的絕境下，當家球星般臣（Jalen Brunson）挺身而出狂轟38分，帶領球隊經加時以115:104擊退克里夫蘭騎士，締造了NBA季後賽史上第二大逆轉紀錄，系列賽先拔頭籌。

NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨



DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.

30-8 RUN TO FORCE OT.

WON BY 11.



1-0 SERIES LEAD IN THE EAST FINALS 🍿 pic.twitter.com/0InzFeaG4M — NBA (@NBA) May 20, 2026

專攻哈登成轉捩點

紐約人在季後賽首兩圈勢如破竹，創下頭10場淨勝對手194分的歷史紀錄。然而，球隊自本月10日橫掃76人後一直休戰，今仗明顯出現「生鏽」跡象，前三節三分球23投僅4中。戰至第四節剩下7分52秒時，紐約人仍以71:93大幅落後22分，形勢岌岌可危。

正當外界以為騎士能順利攻陷麥迪遜廣場花園之際，場上形勢卻風雲突變。紐約人頭牌般臣在進攻端不斷針對騎士的哈登（James Harden）窮追猛打，而騎士亦未有及時變陣應對，結果被紐約人掀起一段18:1的瘋狂反擊。戰至常規時間剩餘19秒，般臣命中關鍵一擊將比數扳平101:101。進入加時賽，氣勢如虹的紐約人乘勝追擊打出一波9:0攻勢，反觀騎士全隊手感冰冷，最終紐約人以115:104奠勝。這場22分的奇蹟翻盤，更締造了NBA季後賽史上第二大逆轉紀錄。

賽後被問及如何創造奇蹟時，般臣坦言：「我無法給你一個確切的答案。我們成功防守了幾次，大家不斷奮戰，保持信念，一步一步將比分追近。對手打出了精彩的籃球，而我們只是找到了贏波的方法。」

克服心魔 眾將末段及時回勇

這場勝仗對紐約人而言亦是克服心魔的一戰。去年東岸決賽首戰，他們同樣在主場於最後關頭揮霍了14分的領先優勢，最終加時不敵溜馬；一年後的今天，他們終於在關鍵時刻找回進攻火力，拒絕歷史重演。

除般臣外，米高碧捷斯（Mikal Bridges）今仗貢獻18分；因右腿筋拉傷缺陣兩場後復出的艾魯比（OG Anunoby）等三名球員亦各得13分。騎士方面，當路雲米曹（Donovan Mitchell）空斬全場最高的29分，艾榮莫比利（Evan Mobley）交出15分及14個籃板的「雙雙」成績；至於成為被針對目標的哈登雖有15分進帳，但三分球8投僅1中，且出現6次失誤表現低迷，成為球隊遭逆轉的缺口。