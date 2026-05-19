NBA季後賽｜雲班耶馬狂轟41分加24籃板 率馬刺雙加時122:115挫雷霆

NBA季後賽進入分區決賽階段，西岸周一衛冕軍雷霆主場迎戰馬刺，雙方首戰即激戰到需要2OT才可分出勝負，最終「黑衫軍」憑藉雲班耶馬(Victor Wembanyama)在2度加時獨得9分，全場狂轟41分外加24籃板下，以122:115擊敗剛「冧莊」MVP的基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)領軍的雷霆。

馬刺雙加時挫雷霆

今戰一如外界所料，這個場西岸大哥二哥大戰打得十分激烈，馬刺雖有迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)缺席，但攻勢仍毫不減弱，在開賽打出12:3的攻勢搶先機，但雷霆在有卡魯素(Alex Caruso)帶領下展開反擊，但「黑衫軍」回應亦相當迅速，在史提芬卡素(Stephon Castle)半場攻入11分，加上班馬半場即以14分10籃板完成2雙下，以51:44結束上半場。打完第3節馬刺仍以80:73領先，但進入到決勝節雙方鬥得更為激烈，前三節僅得10分的SGA手感回溫，加上卡魯素和謝倫威廉士(Jalen Williams)持續得分下反以95:94反超，但隨後雙方陷入膠着，馬刺在時間尚餘11.5秒時班馬在嚴防下上籃得手，但SGA隨即予以回應，最後時刻班馬上籃更被賀姆格連(Chet Holomgren)封阻將比賽拖入加時。

進入到加時，雷霆在時間尚餘不足1分鐘下以108:105領先，但班馬大顯神通在27呎投進超遠3分，以108平助馬刺續命進入2OT。進入到2OT班馬全面接管比賽獨取9分下，最終助馬刺以122:115挫雷霆。

WEMBY WAS UNBELIEVABLE IN HIS WESTERN CONFERENCE FINALS DEBUT 🤯



41 PTS (20 combined in 4Q, OT, and 2OT)

24 REB (new postseason career-high)



He becomes the youngest player in NBA history with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game, previously done by Kareem Abdul-Jabbar… pic.twitter.com/PFuPNxsrL6 — NBA (@NBA) May 19, 2026

雲班耶馬41分24籃板創歷史

今戰雲班耶馬打出歷史級數據，以41分24籃板成為繼張伯倫(Wilt Chamberlain)後，第二位球員在分區決賽首秀攻入40+和20+籃板，也超越渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)成最年輕球員在季後賽達成這項數據，也是繼球隊名宿大衛羅賓遜(David Robinson)後隊史第二位球達成這項數據，臨危授命頂替霍斯的迪倫哈柏(Dylan Harper)也表現亮眼，攻入24分外加11籃板6助攻7抄截，卡素亦貢獻17分11助攻。

雷霆今戰有卡魯素挺身而出轟入隊高的31分，謝倫威廉士也貢獻26分7籃板，但今場正式拿到MVP的SGA表現反而並不理想，全場得24分12助攻但投籃23投僅7中，正負值-15更是全隊最差，加上禁區被馬刺全面壓制，全隊合計僅40籃板，遠低於馬刺的61個成今戰失利一大主因。

