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NBA季後賽｜狂勝31分粉碎活塞 騎士贏「搶七」闖東岸決賽（有片）

籃球天地
更新時間：15:31 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:31 2026-05-18 HKT

當路雲米曹（Donovan Mitchell）帶領克里夫蘭騎士在今日的季後賽東岸次圈「搶七戰」中，以125:94狂勝頭號種子底特律活塞。職業生涯首度晉身分區決賽的米曹，賽後直言感覺猶如「呼吸到新鮮空氣」。

米曹大反彈 領軍破次圈魔咒

騎士過去兩季皆在季後賽次圈止步，自2018年勒邦占士（LeBron James）離隊前的最後一個球季後，便一直與東岸決賽無緣。然而，他們在今日的「搶七戰」展現統治力，從開賽便控制大局。米曹在球隊首4個入球中交出3次助攻；經歷第6戰的低迷後，他今仗迎來大反彈，最終交出26分、8次助攻及6個籃板，打出今屆季後賽最活躍的一仗，強勢淘汰東岸一號種子。

賽後米曹表示：「即使去年我們輸給溜馬，我們的目標依然是打入總決賽。現在我們距離目標又近了一步。過去近十年，我總是遇到同樣的瓶頸。所以毫無疑問，無論是我個人還是整個團隊，現在終於可以稍微鬆一口氣。」

4將轟20+ 主帥盛讚穿針引線

根據數據統計顯示，米曹今仗得分及助攻合共炮製了43分，而當他傳球時，騎士隊友更是8投全中。騎士主帥艾堅遜（Kenny Atkinson）談及球隊的強勢開局時表示：「米曹的穿針引線是關鍵所在。我們知道開局至關重要，要讓活塞知道我們有備而來，並會為他們製造麻煩。」

騎士主帥艾堅遜（右）大讚米曹（左）表現。AFP
騎士主帥艾堅遜（右）大讚米曹（左）表現。AFP
米曹（左）和騎士主帥艾堅遜（右）喜笑顏開。AFP
米曹（左）和騎士主帥艾堅遜（右）喜笑顏開。AFP

艾堅遜直言這場勝仗意義重大：「這是我們邁出的下一步。在訓練營的第一天，我就貼出了球隊過去三年在季後賽11勝15負的戰績。我整季都在強調，我們還有很多需要證明的地方。現在我們向自己證明了，我們有能力再向前邁進一步。」

騎士今仗共有4名球員得分達20分，追平了隊史季後賽紀錄。後備上陣的森梅利爾（Sam Merrill）轟入5記三分球貢獻23分；艾榮莫比利（Evan Mobley）交出21分、10個籃板、2次抄截及2次封阻的全能數據。至於J艾倫（Jarrett Allen）亦逐漸建立起「搶七專家」的威名，繼首圈對多倫多速龍的「搶七戰」交出22分及19個籃板後，今仗再有23分及7個籃板進帳。

騎士僅休兩日再迎強敵 紐約人以逸待勞

騎士今場大勝31分，創下NBA歷史上作客球隊在「搶七戰」的第三大勝仗。這亦是他們今屆季後賽連續贏下的第二場「搶七戰」。

不過，留給騎士慶祝的時間並不多。他們兩日後（美國時間19日）便要作客硬撼在東岸準決賽4:0橫掃76人、足足多休息一星期的紐約人。面對這支以逸待勞的勁旅，米曹強調球隊必須火速收心：「我們只能鬆一口氣，然後就要馬上重新投入備戰。」

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