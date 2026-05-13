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NBA│雲班耶馬洗脫被逐陰霾 狂轟27分+17籃板 領馬刺大炒木狼叫胡

籃球天地
更新時間：13:14 2026-05-13 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-13 HKT

馬刺怪物中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）在NBA季後賽西岸準決賽經歷了職業生涯最沉重一課，迅速展現出與年齡不符的成熟。上仗因惡意犯規首度被逐後，此子周二(12日)於第五回合的天王山之戰盡洗頹氣，狂轟27分、17個籃板及3次封阻，帶領馬刺主場以126:97大勝明尼蘇達木狼，系列賽領先3:2叫胡入西決。雲班耶馬賽後直言，冷靜面對挑釁是跨越心理障礙的關鍵。

半場雙雙 比肩占士鄧肯

雲班耶馬上場對木狼時，因爭搶籃板後護球出肘擊中對手，領到二級惡意犯規被逐離場，外界一度擔心這名年輕中鋒會因季後賽的強悍防守而情緒失控。然而，這名21歲法國長人以行動證明自己已走出陰霾，今場甫開戰即進入「無敵模式」，第一節便豪取18分、6個籃板。

他全場僅上陣約三節時間，半場已錄得「雙雙」的21分及11個籃板，成為季後賽史上第二年輕達成半場「20+10」的球員，僅次於勒邦占士。同時，他也加入隊史傳奇鄧肯（Tim Duncan）及大衛羅賓遜（David Robinson）的行列，成為馬刺隊史第三位在季後賽半場交出如此數據的球員。

成熟應對挑釁 獲主帥讚賞

面對木狼不斷嘗試以強硬身體接觸激怒自己，雲班耶馬賽後冷靜地表示：「我覺得激怒對手可能是他們的策略之一，我們必須保持冷靜。這（被逐）已經是之前的事了，我現在只專注於下一場比賽，必須向前看。」馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）亦對愛將的調整能力讚不絕口：「他在這場比賽中表現得很成熟，完全投入於比賽節奏，沒有被上一場的陰霾困擾。」

狼王坦言「防守無解」

全場攻入20分的木狼主將安東尼愛華士（Anthony Edwards），亦對雲班耶馬的表現顯得無可奈何，他在賽後承認：「今晚他在場上做的很多事情，你真的沒太多辦法，只能寄望他射不進。但他一開賽手感就很火燙，幾乎甚麼都能投進。」馬刺於系列賽領先3:2，根據歷史數據，在2:2平手贏得第5戰的球隊，有高達81.5%的機會晉級。雙方第6回合將於周六上午移師木狼主場進行，雲班耶馬有望在客場親手終結系列賽，帶領馬刺殺入西岸決賽。

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