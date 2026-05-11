籃球｜港隊隊長李祉均衝出亞洲 加盟澳洲NBL1球隊冀迎新突破

中國香港女籃代表隊隊長李祉均迎來職業生涯新挑戰！這位在中國女子籃球聯賽（WCBA）征戰多年的港將，正式宣布加盟澳洲二級職業聯賽（NBL 1）球隊Nunawading Spectres。李祉均期望能藉此行提升狀態，並協助目前在南部賽區暫列第13位的新東家殺入季後賽。

港隊女籃代表李祉均加盟澳洲 NBL 1 球隊 Nunawading Spectres。公關圖片

首赴海外感興奮 盼助新東家入季後賽

對於首次踏足香港及內地以外的聯賽，李祉均坦言心情既興奮又帶點擔憂：「能夠加盟這支曾孕育出多位澳洲國手的球隊，我感到十分興奮。不過始終是第一次去到全新環境打拚，訓練模式和打法都與以往大相逕庭，難免有些擔心。」

澳洲NBL 1聯賽分為五個賽區，Nunawading Spectres身處共有19隊角逐的南部賽區。在正進行得如火如荼的2026年球季中，球隊經過10場賽事後暫列第13位。李祉均明言，首要目標是協助球隊取得季後賽（Playoffs）資格；個人方面，她坦言近一兩年受傷患、家庭等因素影響，狀態較為起伏，期望能藉今次外流「操起」狀態，並透過體驗不同的籃球文化，刺激自己的技術水平更上一層樓。

填補WCBA休季空窗期 迎難而上適應新球風

已在WCBA打滾5個球季的李祉均透露，選擇遠赴澳洲，主要是為了填補WCBA漫長的休季。她指出，以往休季期間若無港隊賽事，球員很難找到具質素的訓練及足夠比賽來保持狀態。雖然NBL 1屬半職業性質，但澳洲整體籃球水平極高，這無疑是一個難能可貴的鍛鍊機會。

面對全新的外國聯賽，李祉均深知必須盡快適應：「澳洲的球風較倚重個人能力，需要更多單打獨鬥來幫助球隊。此外，比賽多集中在周末上演，『背靠背』的賽程對體能要求極高。」她強調未來需展現高度自律，加強時間及身體管理。至於語言障礙，她笑言球場上的溝通將轉用英文，但深信「籃球本身就是一種國際語言」，適應上不成問題。

WCBA履歷亮麗 曾膺本土得分王

現年31歲的李祉均自2021年展開職業生涯，過去5季先後效力陝西天澤、山西竹葉青酒、天津冠嵐、山東高速及河北石家莊英勵等多支WCBA球隊。當中在2023至2024年球季，她代表天津冠嵐交出極具統治力的表現，場均轟入19.6分及2.7次偷波（搶斷），包攬該季常規賽「本土得分王」及「偷波王」兩項殊榮，成為最大贏家。此外，她亦曾於2021年入選WCBA全明星賽北區明星隊，並在2024年獲邀出戰全明星三分大賽，實力毋庸置疑。