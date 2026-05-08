NBA季後賽｜雷迪克炮轟球證偏幫雷霆 里夫斯爆粗怒罵「廢柴」（有片）

洛杉磯湖人周四於NBA西岸季後賽次圈第2戰，作客以107:125不敵奧克拉荷馬雷霆，總場數落後至0:2。湖人除了吞下敗仗，賽後更對球證執法尺度大感不滿。主帥雷迪克（JJ Redick）在賽後記者會罕有發炮，直斥雷霆不少球員「每個回合都有犯規」，並為勒邦占士（LeBron James）抱不平，形容他是自己見過「獲得最差哨聲待遇的巨星」；里夫斯（Austin Reaves）更是賽中怒罵球證「廢柴」。

Austin Reaves and the Lakers just had a meeting with the refs after the game to share their frustration with them. pic.twitter.com/exHIVkrese — Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2026

里夫斯和今場比賽的球證多次發生口角，賽後和湖人全隊「圍攻」當值球證。AP

里夫斯和今場比賽的球證多次發生口角，賽後和湖人全隊「圍攻」當值球證。AP

雷迪克對今日球證的吹罰頗有微言。AP

雷迪克對今日球證的吹罰頗有微言。AP

雷迪克：雷霆已經夠難打 他們有犯規就要吹罰

湖人上下對今仗的執法水平頗有微言，賽後全隊更在中圈與球證組理論。主帥雷迪克早於首節尚餘1分26秒時，已因不滿球證漏判而大聲抗議，慘食技術犯規。

雷迪克賽後談及判罰時毫不留情：「我日前曾諷刺地說，他們是防守侵略性最強，卻又不被吹罰犯規的球隊。事實上，他們幾乎每個回合都在犯規。雷霆已經夠難打，如果他們犯規，球證就應該吹罰，而他們的確有犯規。」今仗湖人全隊被吹26次犯規，雷霆則有21次。湖人方面認為，部分關鍵判決及對身體接觸的吹罰尺度，明顯令球隊處於劣勢。

為勒邦抱不平：他經常被打頭也無哨

雷迪克特別點名為勒邦占士鳴不平。占士常規賽場均有5.3次罰球，但今輪系列賽首兩戰合共只得5次罰球機會。雷迪克直言：「勒邦是我見過所有巨星中，『球星哨』待遇最差的一個。」他續指：「這不是新鮮事，也不是只針對這組球證或這個系列賽。他經常被犯規，切入時被打頭的次數，比我見過任何球員都要多，但很少會被吹罰。」

占士賽中多次遭遇對手兇狠犯規。路透社

勒邦占士出戰近38分鐘，得到23分和6次助攻，出現3次失誤。路透社

勒邦占士（右）出戰近38分鐘，得到23分和6次助攻，出現3次失誤。AFP

勒邦占士出戰近38分鐘，得到23分和6次助攻，出現3次失誤。AP

占士今仗18投9中，交出23分及6次助攻，期間曾多次向球證表達不滿。首節尚餘4分52秒，他上籃得手追至11:16，當時他與雷霆內線謝倫威廉士（Jaylin Williams）發生身體接觸後倒地，右臀着地，惟球證未有表示。第2節尚餘9分26秒，占士與卡魯素（Alex Caruso）在罰球線附近接觸，後者順勢倒地，結果占士反遭吹罰進攻犯規。戰至第四節湖人落後94:107時，占士被華萊士（Cason Wallace）犯規後，順勢起跳命中投籃，但球證判定犯規在投籃前發生，入球無效，令他錯失「二加一」機會。

湖人方面認為，部分關鍵判決及對身體接觸的吹罰尺度，明顯令球隊處於劣勢。AFP

謝倫威廉士（右）末節的犯規令場上火藥味漸濃。AFP

華萊士（右）末節射入的三分球，助主隊將領先優勢擴大至13分。AFP

不過，占士賽後未有正面評論球證執法，當被問到對整體判罰的看法時，他只淡淡回應：「我們落後0:2。」被追問為何雷迪克會認為他是聯盟中「最無哨」的巨星，占士亦僅答：「我不知道。」

里夫斯不滿球證當面怒吼

相較占士惜字如金，今仗轟入個人季後賽生涯新高31分的里夫斯則明顯勞氣得多，他甚至在比賽中怒噴球證：「你這樣同我說話簡直不知所謂，你這個廢柴。」第四節尚餘約6分鐘時，湖人落後94:104，原本雷霆的謝倫威廉士在籃底爭搶籃板時，拉扯湖人中鋒希斯（Jaxson Hayes）的球褲，被吹罰無球犯規。不過，球證其後改判雙方犯規，令湖人未能在底線開球，改由希斯與謝倫威廉士在中圈跳球。

Austin Reaves is absolutely FURIOUS at the ref:



“That’s some bullsh*t for you to talk to me like that…Pus*y.” 😳



(via @JoelXLorenzi, h/t @LADEig)



pic.twitter.com/V2RhA7q5VT — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 8, 2026

里夫斯（中）全場得到31分，刷新個人季後賽得分紀錄。AP

里夫斯16射10中得到31分，刷新個人季後賽生涯單場得分紀錄。AP

里夫斯（15號）16射10中得到31分，刷新個人季後賽生涯單場得分紀錄。AP

里夫斯（左）16射10中得到31分，刷新個人季後賽生涯單場得分紀錄。AFP

里夫斯透露，雙方準備跳球時，他只是想調整站位以取得有利位置，卻遭球證當面喝斥：「我覺得自己整晚都很尊重球證。過去我講過比這難聽得多的說話。當時雷霆球員在換位置，我只是想去另一邊，因為他們那邊有人，我想保持優勢。但他突然轉身對着我大吼，我覺得這極不尊重。」

至於當面爆粗罵球證卻未被吹罰技術犯規，里夫斯亦表達了自己的看法：「大家都是成年人，我不覺得他有需要對着我大吼，我也跟他這樣說。我沒有不尊重他，如果是我先這樣對他，我一定會食技犯。我覺得我沒有被吹技犯，唯一原因是他知道自己沒道理。所以，我真的覺得自己不受尊重。」

最終雷霆贏得該次跳球，華萊士隨即射入三分球，助主隊將領先優勢擴大至13分。此後雷霆優勢再未少於12分，徹底奠定勝局。

八村壘：不能控制球證 只能繼續打

雷迪克賽後表示，自己並不介意里夫斯及占士在場上的情緒反應，認為這本就是籃球的一部分：「我們的球員今晚在保持團結和冷靜方面做得很好。情緒是籃球的一部分。我認為雷霆某程度上得到這樣的吹罰待遇，是因為他們不太展現情緒，這點值得稱讚。他們真的把情緒從比賽中抽離，非常團結，也不向球證抱怨，也許他們因此受惠，我不知道。」

八村壘（中）：不能控制球證 只能繼續打。AP

SGA（左）在第三節陷入犯規困擾。AP

雷霆在賀姆格連（左）上陣的33分鐘內淨勝湖人19分。AP

湖人前鋒八村壘今仗延續不俗的季後賽狀態，10投6中攻入16分。他亦同意主帥看法，但坦言球隊無法左右判罰：「我們不能控制球證，所以真的做不到甚麼，只能繼續打下去。他們是衛冕冠軍，球證給予他們尊重，隨便吧，我們改變不了甚麼。」

