NBA季後賽｜SGA犯規纏身無阻雷霆贏波 奇兵爆發挫湖人場數領先2:0（有片）

雷霆和湖人西區季後賽準決賽的第二戰在奧克拉荷馬拉開帷幕。雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）雖在第三節早段因4犯被迫長坐冷板凳，但球隊反而在他缺陣期間打出關鍵攻勢，最終以125:107擊敗湖人，系列賽總場數領先至2:0，今季季後賽繼續保持不敗。

OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!



Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz — NBA (@NBA) May 8, 2026

SGA坐板凳 雷霆反打出22:4攻勢

湖人在下半場初段一度領先5分，惟SGA於第三節開賽僅86秒便領第4犯，被迫返回後備席。正當外界以為雷霆陷入危機之際，主隊眾將挺身而出，憑藉強悍防守及流暢進攻打出一段22:4攻勢，迅速反超並拉開比分。待SGA於第四節重返場上時，雷霆已反領13分。

SGA全場攻入與賀姆格連（Chet Holmgren）並列全隊最高的22分，賽後大讚隊友：「他們串連起防守，亦用正確方式進攻。我對這班隊友充滿信心，無論誰在場上，我們都能完成任務。」

A米曹穩控節奏 麥堅後備奇兵轟18分

雷霆今仗再次展示衛冕冠軍級數的深度。第三節在SGA缺陣下，雷霆單節迫使湖人出現7次失誤，並轉化成11分。今季季後賽頂替受傷球星謝倫威廉士（Jalen Williams）擔任正選的A米曹（Ajay Mitchell）表現沉穩，全場貢獻20分及5次助攻，其中第3節獨取7分及送出3次助攻，成功掌控戰局。

A米曹（中）全場貢獻20分及5次助攻，其中第3節獨取7分及送出3次助攻，成功掌控戰局。路透社

A米曹（右）全場貢獻20分及5次助攻，其中第3節獨取7分及送出3次助攻，成功掌控戰局。AFP

另一奇兵麥堅（Jared McCain）亦功不可沒。這名季中由76人加盟、屬輪換第10人的後衛，在短短2分28秒內命中兩記三分及一記急停跳投，助雷霆將優勢推上雙位數。他全場僅上陣18分鐘，11投7中、三分球5投4中，攻入18分。

奇兵麥堅在第三節SGA大部分時間不在場的情況下，短時間內命中兩記三分及一記急停跳投幫助球隊度過難關。AFP

奇兵麥堅在第三節SGA大部分時間不在場的情況下，短時間內命中兩記三分及一記急停跳投幫助球隊度過難關。AFP

奇兵麥堅（右）在第三節SGA大部分時間不在場的情況下，短時間內命中兩記三分及一記急停跳投幫助球隊度過難關。路透社

賀姆格連賽後盛讚麥堅：「每次看見他出手，我都覺得會入。即使坐了很久才上場，他仍有信心立即出手並命中，這對我們來說是最好的進攻選擇。」

賀姆格連攻守俱佳 關鍵時刻澆熄湖人反撲

賀姆格連今仗繼續交出全能表現，除了攻入22分，另有9個籃板、3次助攻、4次偷球及2次封阻。雷霆在他上陣的33分鐘內淨勝湖人19分，其中第三節他上陣10分鐘，個人攻入8分，助球隊建立優勢。

雷霆在賀姆格連上陣的33分鐘內淨勝湖人19分。路透社

雷霆在賀姆格連（右）上陣的33分鐘內淨勝湖人19分。AP

雷霆在賀姆格連（左）上陣的33分鐘內淨勝湖人19分。AP

湖人在第四節中段一度將分差追至5分，但賀姆格連隨即在艾頓（Deandre Ayton）面前命中三分，之後再兩罰全中，令雷霆重新取得雙位數領先，徹底粉碎湖人反撲希望。雷霆主帥戴治諾特（Mark Daigneault）賽後表示：「我們的球員都是競爭者，他們會把比賽中的挑戰視為機會，然後主動出擊。」雙方下一場將於周六移師洛杉磯，進行系列賽的第三場比賽。