NBA季後賽｜雲班耶馬霍斯聯手發威 馬刺狂勝木狼38分創紀錄扳平場數1:1（有片）

NBA西岸季後賽次圈賽事，聖安東尼奧馬刺在首戰爆冷不敵明尼蘇達木狼後，今日於第二戰迎來大爆發。在兩大核心雲班耶馬（Victor Wembanyama）及霍斯（De'Aaron Fox）強勢反彈領軍下，馬刺以133:95血洗木狼，創下隊史季後賽第三大勝仗，將系列賽總場數扳平1:1，強勢迎接即將移師明尼蘇達的第三戰。

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賽後密語化作動力 雙核反彈創紀錄

在和金塊經歷了慘烈的季後賽首圈賽事後，傷兵滿營的木狼客場挑戰以逸待勞的馬刺，卻意外的獲得首戰勝利。爆冷敗仗後，馬刺更衣室內氣氛凝重，但雲班耶馬和霍斯兩人賽後短暫耳語後皆面露微笑離開。誰也沒想到，這份自信在兩天後的第二戰化為現實。霍斯在接受外國媒體訪問時透露：「我們當時談到球隊其實處於良好狀態，我們首戰打得像屎一樣，但也只輸了兩分。」

這對明星組合在首戰表現掙扎，合共僅得21分，命中率低至32.2%（三分球更12射0中）。然而今仗兩人強勢反彈，帶領馬刺打出自1983年以來季後賽單場最高得分。他們全場命中率高達48%，成為球隊大勝的催化劑；馬刺今仗最多曾領先47分，最終以38分之差狂勝，締造隊史季後賽第三大勝仗。

教練點醒霍斯 快攻三分著火

馬刺隊今仗火力全開，霍斯首節即攻入9分，雲班耶馬亦挹注7分。在霍斯與全場攻入最高21分的卡素（Stephon Castle）推動下，馬刺在快攻得分上以29:5完全碾壓木狼。此外，馬刺今仗狂轟16記三分球追平隊史季後賽紀錄，其中尚賓尼（Julian Champagnie）單在第三節便三分球4射全中。

馬刺主帥米治莊遜（右2）表示曾在賽前和霍斯面授機宜。AFP

馬刺狂勝木狼38分。AFP

霍斯（左）全場得到16分，帶動全隊進攻。AFP

談及球隊今日手感火熱，馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）表示曾在賽前和霍斯面授機宜：「當霍斯處於攻擊模式時，我們才是最強的。他推動節奏時對球隊的帶動效應最大，卡素和迪倫哈伯（Dylan Harper）會緊隨其後，射手能在轉換中獲得起手機會，雲班耶馬也有更多空間。我不需要挑戰他，只想讓他知道，他從未為球隊過度盤球或濫投，所以當他需要展現統治力時，不必非要等到比賽最後四分鐘。」

雲班耶馬比肩鄧肯 防守端展現統治力

防守端更是馬刺今仗的致勝關鍵。雲班耶馬交出19分、15個籃板及2次封阻的亮眼成績單，連續四場季後賽取得「雙雙」兼至少2次封阻，追平名人堂名宿鄧肯（Tim Duncan）於2010年創下的隊史最長紀錄。他更成為自1973-74賽季有封阻統計以來，首位在生涯前六場季後賽場均交出至少15分及5次封阻的球員。

這名法國超新星聯同霍斯及卡素合共貢獻5次抄截，助馬刺半場建立24分優勢。即使木狼下半場初段打出一段9:0攻勢，馬刺在第三節完結時仍將分差拉開至35分。主帥米治莊遜大讚：「霍斯和雲班耶馬定下了基調，所有人都跟隨他們的步伐。」

擅打逆境波 移師明尼蘇達破宿命

卡素今仗貢獻全場最高的21分，外加4個籃板和4次助攻，與此同時他在防守端的表現同樣令人矚目。數據顯示，由卡素主防的木狼球員全場11射僅4中並出現2次失誤。這位二年級新人賽後展現出成熟的心態：「我們很擅長應對逆境，這是一整年都在做的事。輸掉首戰後我們並未過度震驚，我們清楚落敗原因並立即解決，這正是今晚取勝的關鍵。」連同常規賽及季後賽在內，馬刺在落敗後的下一場比賽錄得17勝5負，勝率冠絕全聯盟。

卡素（左）攻防兩端都有亮眼發揮。AFP

卡素（中）貢獻全場最高的21分，外加4個籃板和4次助攻。AFP

安東尼愛華士（中）今仗13射僅5中，得到12分。路透社

系列賽第三戰將於周五移師木狼主場舉行，馬刺過去7次造訪該地均鎩羽而歸，今次誓要打破宿命。雲班耶馬賽後亦重提首戰後與霍斯的對話：「作為一個團隊，我們經常溝通，無論是保持專注還是互相激勵。球隊總有很多動態變化，但我們一直努力保持積極的態度。」而這份積極，最終在第二戰完美兌現。