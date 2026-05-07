Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜般臣轟26分領軍 紐約人激戰挫76人場數領先2:0（有片）

籃球天地
更新時間：15:17 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:17 2026-05-07 HKT

NBA東岸季後賽次圈賽事，紐約人今日主場迎戰缺少主力中鋒安比（Joel Embiid）的76人。在連場大勝後，紐約人今仗遭遇頑強抵抗，雙方出現25次比數交替領先，合演一場拉鋸戰。最終紐約人憑藉主將般臣（Jalen Brunson）攻入26分，在關鍵時刻接管比賽，以108:102力克76人，系列賽總場數領先至2:0。

雙方25次交換領先 般臣關鍵時刻發威

有別於首戰紐約人以137:98狂勝的局面，失去安比的76人今仗展現出極強鬥志。整場比賽雙方分差從未超過7分，更多達14次平手，合共出現25次領先優勢互換，創下自2015年馬刺對快艇（31次）以來的季後賽單場最高紀錄。

戰至最後階段，一向具備「大心臟」的般臣挺身而出。他在完場前5分06秒命中打破僵局的入球，隨後再以一記跳投助球隊在剩餘3分45秒時拉開至103:99，加上隊友碧捷斯（Mikal Bridges）建功，將優勢擴大至6分奠定勝局。般臣賽後表示：「最重要是保持冷靜和鎮定，專注打好每一球、走好每一步，不要好高騖遠。」紐約人主帥米克布朗（Mike Brown）亦大讚愛將：「對手開始換防，但他仍能找到自己的出手位置得分，這正是我們對他的期望。」

紐約人多點開花 艾魯比傷退現隱患

紐約人今仗多點開花，艾魯比（OG Anunoby）貢獻24分，但他於比賽尾段受傷退下火線並返回更衣室，主帥布朗賽後表示暫未有其傷情更新。中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）則交出20分、10個籃板及7次助攻的全面數據；碧捷斯亦有18分進帳，並在下半場成功限制對方主力麥斯（Tyrese Maxey）的發揮。

安比缺陣無阻鬥志 76人錯失反撲良機

76人方面，安比因右臀及足踝傷勢，缺席早上的投籃訓練後宣告避戰。不過球隊將士用命，麥斯擺脫首戰僅得13分的頹勢，上半場已獨取19分，全場交出與般臣平分秋色的26分。保羅佐治（Paul George）及奧比（Kelly Oubre Jr.）各得19分，艾治琴比（VJ Edgecombe）亦貢獻17分。

76人在第四節曾憑奧比的三分球以99:96最後一次領先，但隨後被紐約人的赫特（Josh Hart）回敬三分扳平，後者在第三節曾疑似傷及左手或手腕一度離場。76人主帥紐斯（Nick Nurse）無奈表示：「我們連續獲得大約四次空位出手的機會，可惜未能命中。球隊進攻打得很出色，只是未能把球射入。」

系列賽第三及第四戰將於周五及周日移師費城舉行，面對首圈對陣塞爾特人曾落後1:3的困境，76人將力爭在主場扳回一城。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
21小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
8小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
7小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
3小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
23小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
6小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
9小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
4小時前