NBA季後賽｜雷霆挫湖人季後賽五戰全勝 賀姆根24+12主宰內線

衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆，在周二的西岸季後賽次圈首場再次展現其冠軍實力，憑藉均衡的進攻及鋼鐵般的防守，最終在主場以108:90輕鬆擊敗由勒邦占士（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人，在系列賽中「先拔頭籌」，並將今季季後賽不敗金身延續至五場。

雷霆挫湖人季後賽五戰全勝。法新社

攻守兩端全面壓制



雷霆中鋒賀姆根（Chet Holmgren）在內線猶如「巨無霸」，攻入了全隊最高的24分，並搶下12個籃板，其在攻守兩端的統治級表現，令湖人內線束手無策。而應屆常規賽MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及阿查米曹（Ajay Mitchell）亦各有18分進賬。

賀姆根24+12主宰內線 。法新社

賀姆根24+12主宰內線 。法新社



雷霆的防守，更是今仗取勝的關鍵。他們成功將湖人的得分限制在90分，是湖人自2021年以來，在季後賽中的最低得分。SGA賽後解釋：「我們只是努力讓對手在他們的舒適區外打球，就這麼簡單。」



占士獨取27分難救主



湖人方面，「大帝」占士雖然已年屆41歲，但仍寶刀未老，全場攻入了27分，可惜獨木難支。日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）攻入了18分，是湖人隊中，除占士外，唯一得分超過15分的球員。

湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後坦言，球隊的失誤是今仗落敗的主因：「失誤傷害了我們！當你對陣世界冠軍時，你的犯錯空間並不大，今晚實在太多了。我們必須清理這些問題。」

湖人「大帝」占士全場攻入了27分，可惜獨木難支。美聯社

雷霆剋列湖人



雷霆今仗的勝利，再次印證了他們對湖人的絕對優勢。在今季的四場常規賽對碰中，雷霆以4:0橫掃湖人，平均每場勝分更高達29.3分。如今，在季後賽首戰再次輕鬆取勝，對湖人來說，要爆冷淘汰衛冕冠軍，其難度之大，可想而知。