NBA季後賽｜雲班耶馬季後賽首秀即轟35分 率馬刺111:98擊敗拓荒者

NBA季後賽馬刺在西岸首輪對上7號種子拓荒者，「黑衣軍」相隔多年再征戰季後賽亦絲毫沒有怯場，陣中當家球星雲班耶馬(Victor Wembanyama)更在生涯季後賽首秀即轟入35分，除了帶隊以111:98擊敗拓荒者外，更超越球隊名宿鄧肯(Tim Duncan)的季後賽首秀得分記錄。

班馬季後賽首秀即轟35分

馬刺今季相隔6年再度殺入季後賽，首輪對上7號種子的拓荒者，而作為西岸二哥的「黑衣軍」開局火力全開，班馬半場便攻入21分助馬刺以59:49返回更衣室，但易籃後拓荒者憑着史葛亨達臣(Scoot Henderson)加上祖賀里迪(Jrue Holiday)接連得分下打出一波8:0的小高潮，將分差收窄至2分，並逼使馬刺主帥米治莊遜(Mitch Johnson)叫出暫停，在調整過後馬刺重拾專注，之後再將比數拉開至雙位數後，拓荒者便無力再拉近比數，最終馬刺以111:98先取一勝。

WEMBY IN TRANSITION IS UNFAIR 👽



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He's up to 9 PTS midway through the 1Q in his postseason debut! pic.twitter.com/3XHnoIrxBR — NBA (@NBA) April 20, 2026

而今場雲班耶馬也在馬刺2大名宿鄧肯和鄧肯羅賓遜(Duncan Robinson)注視下，轟入35分外加5籃板，更超越鄧肯的32分，成馬刺隊史生涯首場季後賽單場最高分的球員，另外史提芬卡素(Stephon Castle)和迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)則齊攻入17分。而拓荒者方面，阿夫迪亞(Deni Avdija)同樣迎生涯首次季後賽，他亦攻入30分外加10籃板5助攻。

