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NBA附加賽｜麥斯轟31分領76人退魔術 鎖定東岸第7種子 季後賽對綠衫軍（有片）

籃球天地
更新時間：13:24 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:24 2026-04-16 HKT

費城76人今日在對陣魔術的附加賽中，憑藉麥斯（Tyrese Maxey）狂轟31分，加上新秀艾治琴比（VJ Edgecombe）貢獻19分及11個籃板，最終以109:97擊退奧蘭多魔術，成功鎖定東岸季後賽第7種子席位。76人順利過關後，將於周日展開的季後賽首圈，硬撼東岸2號種子波士頓塞爾特人。

附加賽關乎一支球隊整個賽季的生死，兩軍一開場就打得火熱，前三節比賽76人僅僅以79:74領先魔術5分進入末節。職業生涯首度入選東岸明星隊正選的麥斯，在第四節連取7分，為76人拉開比分獲得喘息空間。然而魔術射手班尼（Desmond Bane）在末節撐起球隊進攻，全場狂斬34分的他，一度命中三分球助球隊追至1分。

然而，麥斯在關鍵時刻獲得隊友的火力支援。後備上陣的祖蒙特（Andre Drummond）挺身而出，交出14分及10個籃板的「雙雙」成績，甚至在比賽最後時刻射入殺死比賽的三分球，完美填補因緊急盲腸炎而缺陣的安比（Joel Embiid）的空缺。新秀艾治琴比貢獻19分及11個籃板，奧比（Kelly Oubre Jr.）及保羅佐治（Paul George）亦分別貢獻19分和16分。

順利過關後，76人將於周日的首圈季後賽中挑戰東岸2號種子波士頓塞爾特人；至於落敗的魔術仍有晉級的一線生機。他們將於周五晚主場迎戰夏洛特黃蜂，勝方將奪得東岸最後一張季後賽入場券，首圈將挑戰頭號種子底特律活塞。

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