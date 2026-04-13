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NBA｜金塊收官戰128:118挫馬刺 約基治剛好65場加入爭MVP

籃球天地
更新時間：16:20 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:20 2026-04-13 HKT

NBA周日迎來常規賽收官戰金塊作客鬥馬刺，但主隊早已鎖定西岸第2，因此收起雲班耶馬留力，而金塊則有約基治上陣，打了18分鐘交出23分，剛好達標賽季個人奬項資格，兼以128:118拿下勝利。

金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社
金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社

約基治65場過關 加入MVP爭奪戰

今戰馬刺對殘陣金塊火力明顯不足，第2節一度被金塊打出22:0的攻勢將比數拉開至63:40，但馬刺其及時調整接連追分，打完上半場追成91:101落後10分，黑衫軍之後雖一直有咬緊比數，但往往很快被金塊再度拉開，最終金塊亦以128:118順取下今場勝利，為例行賽劃上一個好的句號，亦確定以西岸第三出戰季後賽。

而約基治今場雖然僅上陣18分鐘，但仍貢獻23分8籃板，亦因聯盟有寬限球員可以有2場「15分鐘但不足20分鐘」，因此剛好以65場過關，具資格競逐今季個人獎項，而約基治今季交出27.7分、12.9籃板和10.7助攻的場均大三元數據，除了在場均籃板和助攻上領跑聯盟外，亦是今年MVP的有力競爭者。

金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社
金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社
金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社
金塊收官戰128:118挫馬刺，約基治剛好65場加入爭MVP。法新社

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