曾湛元以挑戰者心態應戰 盼小組出線闖亞冠決賽

第69屆體育節嘉年華由今日（10日）起一連三日在九龍公園體育館舉行，今日舉行開幕典禮。今屆體育節大使的南華籃球球星曾湛元現身出席活動。他在典禮後分享自己近期主場出戰亞冠盃分組賽的心路歷程，坦言第一場輸波後徹夜難眠，但成功調整心理後重新打出應有表現，同時感謝香港球迷全力支持。

談及本月周一（6號）主場第一場亞冠盃分組賽以84：86飲恨蒙古勁旅烏蘭巴托野馬，曾湛元表示當天欠佳：「嗰晚其實真係食乜都冇味，好唔開心。我知道自己有能力可以做好，但就係表現得差。」他坦言整晚冇瞓過覺，不停翻看影片檢討問題，再研究應對方法。他慶幸自己成功調整：「我一直都相信自己係絕對有能力。」隨後對新北國王及領航猿，他打出合格甚至亮眼的表現。

本月周二（7號） 曾湛元帶領南華在背對背的亞冠盃分組賽，先擊敗新北國王，相隔一天後，僅以三分之差不敵桃園璞園領航猿。他直言：「嗰場輸畀領航猿，其實自己感覺有些少可惜。好多地方可以做好啲，其實我哋係絕對有機會可以勝利。」他指領航猿是東超亞軍，球隊以挑戰者心態應戰，雖然落敗，但令球迷看到香港球隊有能力挑戰外隊。

談及香港球迷和主場氣氛，曾湛元難掩感動。他說：「原來香港球迷真係好踴躍去支持我哋，我哋有紅色衫畀大家球迷著到去，成個修頓都係紅海 。香港聯賽有好多隊唔同顏色，而家全部統一支持南華，著晒紅色衫，然後幫我哋打氣，非常感激大家。」 南華接下來將於本月作客台灣再鬥領航猿及新北國王，5月飛往蒙古出戰烏蘭巴托。被問到出線機會，曾湛元說：「亞冠決賽對我哋嚟講係一個遠啲嘅目標，短期目標係希望出線先。我哋南華一向嘅作風就係創造不可能，有香港球迷支持，一定係會再強好多。」

記者、攝影：廖偉業