NBA｜雲班耶馬傷退爭個人奬項危危乎 卡素三雙救主率馬刺115:102退76人

NBA周一馬刺主場迎戰76人，但今戰「黑衫軍」巨星雲班耶馬(Victor Wembanyama)和保羅佐治(Paul George)相撞後傷出，打完第二節就未有上場，在只上陣15分鐘下，計上寬限他累計出場64場，對這位NBA的有力競爭者爭取個人奬項上出現暗湧，在主力傷出下馬刺眾將大打爭氣波，在卡素(Stephon Castle)三雙領軍下，最終以115:102退76人。

安比狂轟34分白做 班馬傷出無礙馬刺豪取本季60勝

今場首節雙方已陷入纏鬥，馬刺在首節僅以1分領先，到第二節還剩10分多鐘時，班馬在一次快攻中和佐治相撞後倒地，其後換出返回更衣室，之後雖有回歸賽場，但打了約5分鐘後在半場最後44秒主動下場後便未再上陣，在陣中大將缺陣下馬刺在卡素在攻防上串連下依然守住優勢，雖然76人有安比(Joel Embiid)轟入全場最高的34分外外12籃板，但其他主力表現低迷，次高已是佐治的16分，最終以102:115不敵馬刺。

「黑衫軍」今戰有卡素挺身而出，攻入全隊最高的19分10籃板13助攻的3雙表現，另外迪倫夏柏(Dylan Harper)亦貢獻17分，今仗勝仗後也助馬刺成為今季第二支取得60勝的球隊，亦繼2017年後再度取得常規賽60勝。

雲班耶馬傷退爭個人奬項危危乎。AFP

雲班耶馬傷出 個人獎項資格現暗湧

雲班耶馬今季表現出色，在MVP、年度最佳防守球員等常規賽個人奬項都是大熱人選，而今戰的傷出為他爭取個人奬項的路上出現暗湧，今場班僅出戰15:40秒，便攻入17分5籃板，據聯盟規定，球員有2次「出賽滿15分但不足20分鐘」的寬限機會，而目前雲班耶馬總出戰64場，意味着他必須在馬刺剩餘的3場比賽中，至少出戰一場超過20分鐘才可符合爭奪個人奬項資格。

