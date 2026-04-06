NBA｜「咖喱仔」復出率勇士激戰火箭 射失絕殺以116:117飲恨告負

周日NBA勇士「大哥」史提芬居利(Stephen Curry)久休復出，復出戰即迎硬仗撼火箭，「咖喱仔」今場後備上陣即攻入29分，更一度帶領勇士克服15分分差點反勝，可惜絕殺球射失，最終以116:117惜敗火箭。

居利復出後備出發即攻入29分

勇士當家球星居利因膝傷關係休戰近2個半月，球隊在他缺席下戰績嚴重下滑，排在西岸第10，今戰終於復出以後備姿態上陣，居利在首節中後段上陣即迎全場歡呼更助勇士首節取得領先，但火箭第2節進入狀態收復失地，並在半場以55:53取得領先，易籃後火箭繼續擴大優勢，一度將分差拉開至15分，打完第3節仍有10優勢，到末節勇士奮起反擊，居利在完場前57秒命中關鍵3分將比數追近至僅1分落後，更在小披頓(Gary Payton II)一記上籃後反超1分，但之後未能守住辛根(Alperen Sengun)的上籃再遭反超，居利操刀最後一球可惜射失，最終以116:117恨負火箭。

Stephen Curry has become the 26th player in NBA history to reach 9,000 career field goals made. 👏 pic.twitter.com/BveK9mp19j — Golden State Warriors (@warriors) April 6, 2026

今戰居利後備上陣出戰26分鐘即攻入全隊最高的29分，今場亦是他首次和弟弟薜夫居利(Seth Curry)同場上陣，成勇士隊史首次兄弟檔上陣，「咖喱仔」更在今場成為第26位達成生涯命中9000球的里程碑。而火箭戰則有杜蘭特(Kevin Durant)攻入全場最高的31分，外加8籃板和助攻，今戰攻入致勝一球的辛根則貢獻24分6籃板7助攻，另外小加比利史密夫(Jabari Smith Jr.)亦打出23分9籃板。

