NBA｜占士攻30分準3雙獨木難撐 法拉格轟45分率獨行俠退湖人

湖人周日作客踢館獨行俠，由41歲的勒邦占士(LeBron James)對上19歲的法拉格(Cooper Flagg)，上演相隔22年的狀元對決，2人更成聯盟首次19歲以上和40歲以上球員同場皆得至少20分，最終占士雖攻入30分兼準大三元，但法拉格略勝一籌轟入45分，率領獨行俠以134:128擊退湖人。

法拉格手感火熱單場連創2里程碑

湖人最近爆上兵潮，當積(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)確認例行賽報銷，需要占士獨力保住湖人第3的位置，今場作客對獨行俠亦火力全開，上半場曾一度落後獨行俠22分，但占士第二節爆發單節攻入16分下將分差收窄至6分，第三節更串連全隊進攻，在早段追近至70:72，但獨行俠及時調整，由法拉格和P.J. 華盛頓(P.J. Washington)接連得分下，最終以134:128守住主場，今戰占士和法拉格分別攻入30分和45分，成為NBA首次19歲以上和40歲以上球員同場都至少攻入20分。

Is your rookie scoring 40+ in back-to-back games?



Winning Play of the Game presented by @choctawcasinos. #MFFL pic.twitter.com/u9fC3DsMec — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 6, 2026

法拉格繼上戰攻入51分，創下最年輕得分50+記錄後，今戰再創里程碑，他在首節攻入19分後，成為NBA自1997-98賽季後，首位首節便攻入19分的青少年球員，而他今戰攻入45分外加8籃板9助攻下，成為繼艾華遜(Allen Iverson)後首位連續2戰得分至少40+的新秀。

湖人例行賽注定要占士單核出擊，41歲的他今戰上陣39分鐘攻入30分、外加今季新高的15助攻和9籃板，反映出寶刀未老，分外今戰亦有堅勒(Luke Kennard)貢獻出15分16籃板11助攻，達成生涯首次大三元，可惜未能取得勝利。