Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士攻30分準3雙獨木難撐 法拉格轟45分率獨行俠退湖人

籃球天地
更新時間：12:24 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:24 2026-04-06 HKT

湖人周日作客踢館獨行俠，由41歲的勒邦占士(LeBron James)對上19歲的法拉格(Cooper Flagg)，上演相隔22年的狀元對決，2人更成聯盟首次19歲以上和40歲以上球員同場皆得至少20分，最終占士雖攻入30分兼準大三元，但法拉格略勝一籌轟入45分，率領獨行俠以134:128擊退湖人。

法拉格手感火熱單場連創2里程碑

湖人最近爆上兵潮，當積(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)確認例行賽報銷，需要占士獨力保住湖人第3的位置，今場作客對獨行俠亦火力全開，上半場曾一度落後獨行俠22分，但占士第二節爆發單節攻入16分下將分差收窄至6分，第三節更串連全隊進攻，在早段追近至70:72，但獨行俠及時調整，由法拉格和P.J. 華盛頓(P.J. Washington)接連得分下，最終以134:128守住主場，今戰占士和法拉格分別攻入30分和45分，成為NBA首次19歲以上和40歲以上球員同場都至少攻入20分。

法拉格繼上戰攻入51分，創下最年輕得分50+記錄後，今戰再創里程碑，他在首節攻入19分後，成為NBA自1997-98賽季後，首位首節便攻入19分的青少年球員，而他今戰攻入45分外加8籃板9助攻下，成為繼艾華遜(Allen Iverson)後首位連續2戰得分至少40+的新秀。

湖人例行賽注定要占士單核出擊，41歲的他今戰上陣39分鐘攻入30分、外加今季新高的15助攻和9籃板，反映出寶刀未老，分外今戰亦有堅勒(Luke Kennard)貢獻出15分16籃板11助攻，達成生涯首次大三元，可惜未能取得勝利。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
7小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
7小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
5小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
21小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
影視圈
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
4小時前