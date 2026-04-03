NBA｜輸波事少受傷事大 當積大腿筋拉傷恐長時間缺陣（有片）

湖人今仗慘慘敗，最大打擊莫過於當家球星當積在第三節中段因左大腿筋拉傷，被迫提早退下火線。主帥雷迪克賽後神情凝重地透露，當積上半場已感腿筋不適，將於周五接受檢查，以進一步確定傷勢嚴重程度

Luka Doncic seems to pull up because of his left hamstring



This is the SAME hamstring he hurt prior in the season. If it’s a strain timeline is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 3-6 weeks pic.twitter.com/VdFWqz2snl — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 3, 2026

在受傷離場前，當積的狀態已大失水準。面對雷霆針對性的嚴密佈防，這位此前7戰有5場轟入至少40分的「得分機器」徹底「死火」。他全場10投僅3中，三分球更是7射1中，僅得12分進帳。雷迪克賽後坦言上半場已知悉其傷情：「我們對他進行了檢查，但當時他被允許上場，很不幸傷病還是出現了。」

據悉，當積周五的將接受磁力共振檢查，參考今季NBA數據，類似傷患的平均缺陣時間為22日（約9場比賽）。在湖人常規賽僅剩下5場的情況下，其復出形勢絕對不容樂觀。