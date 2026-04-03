NBA｜亞歷山大達標兼贏盡MVP對決 雷霆狂數湖人43分保優勢（有片）

奧克拉荷馬雷霆今日坐鎮主場迎戰洛杉磯湖人，上演一場備受矚目的西岸大戰。雷霆當家球星亞歷山大（SGA）不僅攻入全場最高的28分，帶領球隊以139:96狂數對手43分，今仗更是他今季常規賽第65次披甲，正式達到聯盟評選最有價值球員（MVP）的最低出場門檻。在這場MVP大熱的正面交鋒中，SGA發揮全面，力壓因傷退下火線的湖人球星當積，在爭奪年度大獎的過程中先聲奪人。

SGA was outstanding in 3 quarters of play!



🏀 28 PTS

🏀 7 REB

🏀 7 AST



The Thunder win big at home and improve to 16-1 in their last 17 games 🔥 pic.twitter.com/JLAqngq7fA — NBA (@NBA) April 3, 2026

面對賽前豪取4連勝的湖人，雷霆今仗展現出爭標分子的霸氣。SGA面對主要競爭對手當積打得份外起勁，全場交出28分、7籃板及7助攻的全面數據；反觀當積在雷霆窒息式的防守下無計可施，手感冰冷僅得12分進帳。SGA今仗順利達成65場出勤指標，意味著他已跨越MVP評選的基本門檻，向連莊MVP跨出關鍵一步。

比賽初段已預示了湖人的崩盤。客軍開局近5分鐘才首次錄得運動戰得分，雷霆首節即以44:21遙遙領先。次節湖人再次陷入「得分荒」，雷霆得勢不饒人，半場將比分拉開至82:51，而82分更創下球隊今季半場最高得分紀錄，令比賽早早失去懸念。最終雷霆在SGA帶領下，以43分的巨大優勢摧毀湖人。雷霆近17戰豪取16勝，目前在爭奪西岸頭名的競逐中，繼續領先第二的馬刺兩場勝差。至於慘吞大敗的湖人，則創下隊史輸波分差第六大的恥辱紀錄。雙方將於4月7日移師洛杉磯再度交鋒。