Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜亞歷山大達標兼贏盡MVP對決 雷霆狂數湖人43分保優勢（有片）

籃球天地
更新時間：16:37 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:37 2026-04-03 HKT

奧克拉荷馬雷霆今日坐鎮主場迎戰洛杉磯湖人，上演一場備受矚目的西岸大戰。雷霆當家球星亞歷山大（SGA）不僅攻入全場最高的28分，帶領球隊以139:96狂數對手43分，今仗更是他今季常規賽第65次披甲，正式達到聯盟評選最有價值球員（MVP）的最低出場門檻。在這場MVP大熱的正面交鋒中，SGA發揮全面，力壓因傷退下火線的湖人球星當積，在爭奪年度大獎的過程中先聲奪人。

面對賽前豪取4連勝的湖人，雷霆今仗展現出爭標分子的霸氣。SGA面對主要競爭對手當積打得份外起勁，全場交出28分、7籃板及7助攻的全面數據；反觀當積在雷霆窒息式的防守下無計可施，手感冰冷僅得12分進帳。SGA今仗順利達成65場出勤指標，意味著他已跨越MVP評選的基本門檻，向連莊MVP跨出關鍵一步。

比賽初段已預示了湖人的崩盤。客軍開局近5分鐘才首次錄得運動戰得分，雷霆首節即以44:21遙遙領先。次節湖人再次陷入「得分荒」，雷霆得勢不饒人，半場將比分拉開至82:51，而82分更創下球隊今季半場最高得分紀錄，令比賽早早失去懸念。最終雷霆在SGA帶領下，以43分的巨大優勢摧毀湖人。雷霆近17戰豪取16勝，目前在爭奪西岸頭名的競逐中，繼續領先第二的馬刺兩場勝差。至於慘吞大敗的湖人，則創下隊史輸波分差第六大的恥辱紀錄。雙方將於4月7日移師洛杉磯再度交鋒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
10小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
11小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
17小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
21小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
14小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
1小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
15小時前