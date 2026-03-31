NBA｜SGA轟47分率雷霆加時退活塞 對於競逐MVP頭銜：比賽會幫我說話

NBA周一上演東西岸龍頭大戰，由雷霆主場迎戰活塞，令人意外的是活塞今戰在主力缺席下，竟仍可和雷霆打得有來有回，更需要戰到加時才分出勝負，最終主隊亦憑着基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)攻入47分下，在加時以114:110擊退活塞，對於MVP的競逐SGA則表示比賽會為他說話。

Shai Gilgeous-Alexander drops 47 in an OT BATTLE ⭐️



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活塞今戰在主力缺席下，竟仍可和雷霆打得有來有回令人意外。AFP

SGA把握機會出手3分命中，惟被裁判吹進攻犯規在先因此入球無效。AFP

雷霆加時114:110擊退殘陣活塞

活塞今戰接近全副選上陣，根寧咸(Cade Cunningham)、杜倫(Jalen Duren)、鄧肯羅賓遜(Ducan Robinson)等主力齊缺席，而上半場一如所料雷霆亦較為佔優，以10分的優勢進入下半場，但易籃後命風雲變色，活塞手感回暖一入第3節便打出一波7:0，瞬間將差距收窄僅3分，雷霆雖然保有領先進入到決勝節，但活塞越戰越勇更在中段將比數反超，更一度將分差拉開至7分，尾段時刻SGA挺身而出連取6分下將分差再度收窄，在101平手時SGA把握機會出手3分命中，惟被裁判吹進攻犯規在先因此入球無效，而活塞由贊堅斯出手3分但射失，需要進入到加時決勝負。而到加時階段SGA延續今戰好手感，加時的5分鐘中便取得8分下，最終助雷霆以114:110擊退活塞。

SGA對爭奪MVP直言比賽會為他說話。AFP

SGA狂轟47分 對爭奪MVP直言比賽會為他說話

SGA今場展現出強大火力，攻入全場最高的47分助力球隊取得今場勝利，而常規賽亦進入最後階段，各個人獎項競爭亦進入白熱化階段，其中最受矚目的必然是MVP的競逐，最近的評選中雲班耶馬(Victor Wembanyama)亦力壓SGA登上第1，而對於MVP的激烈角逐SGA則認為對聯盟有正向幫助：「我認為這樣對聯盟有好處，這些都是一些好的話題，讓人們有一些可以討論的東西，這個聯盟有很多優秀的球員，因此有很多球員可以進入到討論的範圍。」而提到不少人亦為他「拉票」，被問到會不會為自己說一些話時，SGA則直言：「不用了，就讓我的比賽為我發聲吧。」