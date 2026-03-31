NBA｜雲班耶馬創NBA史上第三快雙十 率軍馬刺主場129:114擊敗公牛

雲班耶馬(Victor Wembanyama)在近期的最有價值球員排行榜中反超基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)成第一，今戰帶隊馬刺主場迎戰公牛再展現MVP級實力，僅打8分鐘便取得雙十數據，創下NBA歷史第三快記錄，全場更狂轟41分率領馬刺129:114挫公牛，豪取9連勝。

「外星人」雲班耶馬再創記錄 成第三快雙雙球員

今戰雲班耶馬開賽僅7分鐘便取得10分之後退下火線，在次節上陣僅1分鐘便達到10籃板，以8分31秒成NBA史上第三快，最快是華蘭修納斯(Jonas Valanciunas)在2025年以8分05秒達成，第二是馬贊奴域(Boban Marjanovic)在2017年以8分13秒達成，在上半場便以64:47領先公牛，其後馬刺繼續火力全開，更一度領先29分，最終亦毫無懸念地取下今場勝利。

而今戰雲班耶馬不但寫下記錄，更以64%的命中率攻入今季新高的41分，外加16籃板4助攻1抄截3阻攻的全面數據，用實力證明自己是今季MVP的有力競爭者之一，另外史堤芬卡素(Stephon Castle)今戰亦貢獻21分10助攻和8籃板，反觀公牛今戰主力基迪(Josh Giddy)表現平平，僅得9分10助攻，而公牛在籃板上被馬刺壓制，全場僅得35籃板遠低於馬刺的55個籃板球，成今戰敗因之一。