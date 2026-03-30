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NCAA｜康大落後19分驚天大逆轉 0.4秒Logo Shot絕殺 杜克連續兩年慘遭滑鐵盧（有片）

籃球天地
更新時間：17:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-30 HKT

今日NCAA錦標賽東區決賽上演極具戲劇性一幕！康涅狄格大學（UConn）在最多落後19分的絕境下，憑藉終場前0.4秒的一記超遠「Logo Shot」三分球，以73：72絕殺杜克大學，驚險拿下最終四強（Final Four）的入場券。

保沙致命失誤 康大神奇反勝

這場比賽的最後時刻堪稱經典。當時比賽僅剩10秒，康大仍落後2分且沒有球權。在命懸一線之際，康大祭出全場緊迫防守，成功逼使今年NBA選秀狀元大熱卡美朗保沙（Cameron Boozer）的弟弟奇頓保沙（Cayden Boozer）出現致命的回傳失誤。康大球員馬連斯（Braylon Mullins）把握黃金機會，在完場哨響前0.4秒轟入一記超遠三分球，完成不可思議的絕殺。

狀元大熱卡美朗保沙無緣NCAA最終四強賽。AFP
狀元大熱卡美朗保沙無緣NCAA最終四強賽。AFP
狀元大熱卡美朗保沙（右）無緣NCAA最終四強賽。AP
狀元大熱卡美朗保沙（右）無緣NCAA最終四強賽。AP
奇頓保沙（左）致命失誤葬送比賽。AFP
奇頓保沙（左）致命失誤葬送比賽。AFP
奇頓保沙（右）致命失誤葬送比賽。AFP
奇頓保沙（右）致命失誤葬送比賽。AFP

今仗「保沙兄弟」表現其實相當搶眼，作為NBA名宿卡洛斯保沙（Carlos Boozer）之子，哥哥卡美朗全場狂轟27分、8個籃板、4次助攻及2次封阻，攻防兩端極具統治力；弟弟奇頓亦交出15分、5個籃板、6次助攻及2次偷波的全面數據。可惜奇頓在最後關頭的致命失誤，無情地葬送了球隊整場的努力，令杜克黯然出局。

歷史重演 杜克再成逆轉佈景板

令人唏噓的是，這已是傳統豪強杜克大學連續第二年在NCAA大舞台上遭遇驚天逆轉。翻查紀錄，在去年的NCAA四強戰中，杜克面對侯斯頓大學同樣大熱倒灶。當時杜克在下半場一度領先14分，末段的勝率更一度高達98.5%，最終卻被侯斯頓以70：67爆冷反勝，造就對手隊史第3次殺入總決賽，並與佛羅里達大學會師。

去年那場敗仗，更是自1963年芝加哥洛約拉大學逆轉辛辛那提大學以來，NCAA最終四強史上最大的下半場逆轉分差。當時迎來大學生涯告別戰的杜克球星法拉格（Cooper Flagg），即使砍下27分、7個籃板、4次助攻、2次偷波及3次封阻的超全面數據，依然無法阻止球隊崩盤。如今杜克再次重蹈覆轍，無疑令一眾球迷大跌眼鏡。

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