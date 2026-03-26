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NBA｜安比傷癒轟35分 保羅佐治解禁復出發威 76人狂飆157分屠牛（有片）

籃球天地
更新時間：17:08 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:08 2026-03-26 HKT

費城76人終於迎來兩大主力回歸！當家球星安比（Joel Embiid）傷癒復出狂轟35分，加上因違反聯盟禁藥規定被罰停賽25場的保羅佐治（Paul George）解禁復出貢獻28分，帶領76人狂轟157分，20分大炒芝加哥公牛。

安比復出即著火 半場狂飆23分

因右側腹斜肌拉傷缺陣13場的安比，今仗復出絲毫未見生疏。這位2023年常規賽MVP在首節9投6中，包括3次三分起手全中。他上半場已攻入23分，協助76人半場建立71:52的巨大優勢。全場比賽安比射落35分，外加6個籃板和7次助攻，傷癒復出第一戰表現十分強勢。

保羅佐治下半場發威 尋回爆發力

因違反聯盟禁藥規定被罰停賽25場保羅佐治，上半場初段狀態平平，10投僅2中得5分。不過換邊後他迅速回勇，下半場獨取23分。全場球迷對他報以熱烈歡呼，尤其在第四節初段他連續三次進攻得手時，更是全場沸騰。

佐治今仗得到28分6個籃板和4次助攻，全場22投11中，包括三分球13射6中。賽後他滿意地表示：「我感覺充滿爆發力和力量，狀態非常好。那種感覺就像找回了我得分武器庫中的經典時刻，能夠展現爆發力並迅速得分，這就是進入節奏的我。」

主力回歸火力全開 逃離附加賽區僅一步之遙

費城76人全隊今日手感火熱，第三節射落51分，全場比賽更是狂轟157分，寫下球隊自1986年以來單場最高得分紀錄。全隊用一場超高得分的勝利，歡迎兩大主將回歸。目前76人以40勝33負的戰績位列東岸第7，距離第6的速龍僅差0.5個勝場差。

雖然球隊目前仍有傷兵問題，明星後衛麥斯（Tyrese Maxey）因右手指肌腱拉傷連續第10場缺陣，奧比（Kelly Oubre Jr.）亦因左手肘拉傷連續8場避戰，但隨著保羅佐治和安比的回歸，費城76人有望追上排前1位的速龍，從而逃離附加賽區。

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