NBA｜加時落後13分照贏 殘陣木狼加時賽轟15:0神奇逆轉火箭（有片）

NBA今日上演史詩式大逆轉！明尼蘇達木狼在加時賽一度落後13分的絕境下，憑藉一波15:0的瘋狂攻勢，加上林度（Julius Randle）在完場前8.8秒射入致勝中距離，最終以110:108驚險擊敗休斯敦火箭。這次加時賽克服13分落後，更創下自1997年以來的最大逆轉紀錄。

A HISTORIC COMEBACK FOR THE WOLVES ‼️



After trailing 108-95 with 3:01 left in OT, Minnesota went on a 15-0 run to win 110-108.



The 13-point OT comeback is the largest in the PxP era (1997-98) 🤯 pic.twitter.com/iyS4BFcvLM — NBA (@NBA) March 26, 2026

林度包辦下半場及加時24分

今場比賽峰迴路轉，火箭在第四節末段曾落後11分，但靠著杜蘭特（Kevin Durant）與辛根（Alperen Sengun）聯手打出一段12:0的攻勢反超前，將比賽逼入加時。加時賽初段，火箭氣勢如虹連轟13分，眼看勝券在握。然而，殘陣應戰的木狼展現出無比韌力，回敬一段15:0的絕地反擊完成驚天逆轉。木狼在加時賽13分的逆轉，更創下聯盟自1997年以來的紀錄。

上半場未有得分的林度成為贏波最大功臣，他全場攻入的24分全部來自下半場及加時賽，並在最後8.8秒命中關鍵跳投反超比數。雖然他在完場前3.3秒對突破的杜蘭特犯規，但此前全隊罰球23射全中的火箭，卻在關鍵時刻失手。杜蘭特第一罰未能命中，第二罰故意射失企圖爭搶進攻籃板，可惜火箭未能把握最後一擊，飲恨收場。

面對離奇的敗仗，今仗轟入30分的火箭頭牌杜蘭特顯得十分沮喪，面對傳媒訪問他表示球隊未能頂住木狼的進攻高潮：「我不知道他們怎麼打出15:0的攻擊波，他們命中最後時刻所有的入球，這是一場非常艱難的失利。」杜蘭特指出球隊最後時刻防守的混亂，並對自己錯失關鍵罰球十分自責：「我錯失了那個罰球，我認為這就是我們輸波的原因。」

殘陣木狼展現韌力

木狼今仗可謂贏得慘烈，當家球星愛華士（Anthony Edwards）缺陣，攻入25分的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因腿傷提早退下火線，拿斯列特（Naz Reid）因不滿判決被逐，高拔（Rudy Gobert）犯滿離場，加上杜辛武（Ayo Dosunmu）因小腿痠痛休戰。在比賽尾段，木狼前七名主力中有五人無法上陣。高拔和拿斯列特今仗分別交出「14分、14個籃板」及「14分、13個籃板」的雙雙數據。

賽後，木狼以45勝28負的戰績，在西岸季後賽爭奪戰中僅落後第四位的丹佛金塊半場勝差；火箭則以43勝29負排在第六位。兩軍曾在1月16日首度碰頭，當時由火箭勝出，而愛華士同樣缺陣。木狼在最後8場常規賽有6場作客，並將於4月10日再度造訪休斯敦。