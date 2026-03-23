NBA｜約基治再轟「三雙」 領軍金塊挫拓荒者保西岸第5（有片）

西岸排位戰進入白熱化階段！丹佛金塊今日憑當家球星約基治（Nikola Jokic）交出今季第35次「三雙」，主場以128:112擊退波特蘭拓荒者。這場勝仗不但終止對手3連勝走勢，更助球隊在西岸「爭崩頭」的形勢下，力壓同日贏波的木狼守住第5位。

192nd career triple-double for Jokić 🃏



🏀 22 PTS

🏀 14 REB

🏀 14 AST

🏀 2 STL@nuggets win at home! pic.twitter.com/sgNquCEVQj — NBA (@NBA) March 22, 2026

今仗初段雙方上演「駁火」戰，首節兩軍外線手感發燙，三分球合共20投14中，命中率一度高達七成。半場金塊僅以75:69領先，易邊後戰況出現轉折，金塊在第3節中段發力，約基治聯同哥頓（Aaron Gordon）及C.莊遜（Cam Johnson）外線頻頻發炮，打出一波11:0攻勢將比分拉開至88:74，自此確立勝局。

數據方面，金塊今仗火力全開，全隊7人得分達雙位數。約基治交出22分、14個籃板及14次助攻的統治級數據；拍檔梅利（Jamal Murray）同得22分，C.莊遜則貢獻19分。拓荒者雖有阿維迪亞（Deni Avdija）攻入全場最高的23分，新秀奇連根（Donovan Clingan）亦有18分進帳，惟仍難阻球隊落敗。

目前西岸中游形勢咬得極緊，金塊賽後以44勝28負續居第5，與同日獲勝的木狼戰績相同，僅憑對賽成績壓過對手；至於第4位的火箭戰績為43勝27負，三隊勝負差極之接近。在常規賽僅餘約10場下，每一場勝負均足以左右大局。約基治賽後強調：「首要保持健康，全隊才能形成合力向同一方向努力。無論為了達成目標需要做甚麼，我們都要去做，畢竟只剩下最後10場了。」