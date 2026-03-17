NBA｜SGA表弟獲加轟生涯新高41分 拍謝倫莊遜3雙退魔術豪取10連勝

目前正值9連勝的鷹隊周一主場迎戰魔術，今戰再延續火熱狀態，在基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)表弟亞歷山大獲加(Nickeil Alexander-Walker)轟生涯新高41分下，再加上新「鷹王」謝倫莊遜(Jalen Johnson)的三雙鷹隊並未受到太大挑戰，最終以124:112擊敗魔術將連勝推進到10場。

獲加轟生涯新高41分夥拍莊遜退魔術

SGA表弟獲加今戰手感極佳，上半場便轟入24分，帶領鷹隊半場便以67:50取得領先，到第3節輪到謝倫莊遜爆發，單節攻入12分下，助球隊在第3節打完便領先29分，魔術在主力賓卡路(Paolo Banchero)手感冰冷下完全無力還擊，最終鷹隊以124:112擊退魔術，除了將連勝延長至10連勝外，在東岸的排名亦以38勝31負力壓76人上第8。

Career-high 41p, 9 threes for NAW.



24p, 15r, 13a for Jalen Johnson.



10 STRAIGHT WINS for @ATLHawks! pic.twitter.com/4dCAyW8TLh — NBA (@NBA) March 17, 2026

獲加今戰轟入41分刷新生涯新高記錄，外加7籃板5助攻，獲加今季轉投鷹隊後迎爆發，除了上場時間大增外，平均得分從去年的9.3分大增至20.3分，開始逐步追上表哥的步伐，另外新「鷹王」謝倫莊遜同樣表現出色交出24分15籃板13助攻的3雙數據，連續第2場完成大三元。

