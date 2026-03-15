NBA│當積與約基治同繳大三元 準絕殺領湖人氣走金塊笑到最後

NBA周六上演一場「神仙打架」的經典戰役，湖人星將當積（Luka Doncic）與金塊當家約基治（Nikola Jokic）同場豪取大三元，惟當積技高一籌，於加時最後0.5秒射入準絕殺，最終率領紫金軍於主場以127:125氣走金塊，豪取5連勝。

當積領紫金軍於主場以127:125氣走金塊，豪取5連勝。路透社

當積、約基治齊齊取得大三元

今場焦點落在兩大歐洲球星的對決，當積收錄30分、11籃板及13助攻；金塊中鋒約基治亦不遑多讓，貢獻24分、16籃板和14助攻，兩人上演頂級大三元對決，最終當積場笑到最後。在第4節最後關頭戰情已極具戲劇性，湖人後衛李維士（Austin Reaves）在球隊落後三分時獲得罰球機會，他先罰中第一球，再故意射失第二罰並成功搶得進攻籃板，再在終場前1.9秒拋投追平，雙方打成118平手將比賽逼入加時。

金塊中鋒約基治上演頂級大三元。路透社

當積加時尚餘0.5秒跳投得手

進入加時，雙方比分依然緊咬，戰至125:125平手。湖人將最後一擊交予當家球星當積，他面對嚴密防守，在底角施展招牌後撤步跳投，籃球應聲破網，終結這場史詩級的對決。金塊只剩0.5秒回天乏術，只能眼看當積帶領主隊守住勝利。