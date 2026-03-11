Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜超越高比拜仁遭湖人球迷柴台 當積、雷迪克出言撐艾迪巴約

籃球天地
當艾迪巴約正式成為NBA史上第二單場得分最高的球員時，湖人主場亦有宣布這位熱火中鋒正式打破已故傳奇高比拜仁的得分記錄，身處主場觀看球隊大戰木狼的球迷隨即響起了一陣陣噓聲。然而，湖人隊主教練雷迪克和當家球星當積則有風度得多，他們均對艾迪巴約的偉大成就表示祝賀。

雷迪克出言撐艾迪巴約。路透社
當積出言撐艾迪巴約。路透社
在賽後記者會上，雷迪克分享了他目睹這場歷史之戰時的驚嘆：「艾迪巴約所做到的事情令人難以置信。我走進更衣室時看到比分，教練團跟我說 Bam 已經拿了77分了。然後我看了最後三分鐘，那完全是另一種層次的籃球。」
而自己也曾有過單場73分壯舉的湖人當家球星當積，在賽後受訪時形容艾迪巴約超越偶像高比的偉大之夜「非常特別」，並稱：「我想恭喜他，真的很厲害，（取得）83分真的很不錯。」

