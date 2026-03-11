Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜當積與青梅竹馬未婚妻解除婚約 更證實正在爭取2個女兒的撫養權

籃球天地
更新時間：16:28 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-11 HKT

周二湖人主場對木狼，最終憑着當積(Luka Doncic)轟入31分11助11籃板，助球隊以129:106擊退木狼，但開賽前場外竟先爆風波，當積被證實已與青梅竹馬未婚妻戈泰絲(Anamaria Goltes)解除婚約，並正在爭取兩個女兒的撫養權引起關注。

當積與青梅竹馬未婚妻解除婚約更證正在爭取2個女兒的撫養權。戈泰絲FB圖
當積與青梅竹馬未婚妻解除婚約更證正在爭取2個女兒的撫養權。戈泰絲FB圖
當積對木狼一戰中轟入31分11助11籃板。AFP
當積對木狼一戰中轟入31分11助11籃板。AFP

當積疑因女兒問題與未婚妻現矛盾走向分手

現年27歲的當積與戈泰絲在青少年時認識，並在2016年正式拍拖，並在2023年7月當積正式向她求婚，在同年11月大女兒在美國出世，而在去年12月第2個女先亦在斯洛文尼亞出生，更因此缺席了2場比賽。而被傳出現婚變的消息後，周二當積向ESPN發聲明證實已與戈泰絲解除婚約，並正爭取兩個女兒的撫養權，聲明指：「我愛我的女兒們勝過一切，我一直竭盡所能想讓她們在賽季期間和我一起待在美國，但這始終無法實現，所以我最近做出了一個艱難的決定，解除婚約，我所做的一切都是為了女兒們的幸福，我會永遠努力陪伴她們，盡我所能給她們最好的生活。」

ESPN指有知情人士透露當積在回斯洛文尼亞女兒出生後，探望戈泰絲時便希望帶大女兒在12月7日一起回美國，但隨後二人因此發生爭執，女方更在當積離開後報警，相信在當時二人已經出現矛盾。有指當積十分疼愛2女兒，並無限制地支付女兒們的開銷，二人或因女兒的去向而感情生變。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
23小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
7小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
6小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
21小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
7小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
1小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
21小時前
02:14
星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重
申訴熱話
5小時前