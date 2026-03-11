NBA｜當積與青梅竹馬未婚妻解除婚約 更證實正在爭取2個女兒的撫養權

周二湖人主場對木狼，最終憑着當積(Luka Doncic)轟入31分11助11籃板，助球隊以129:106擊退木狼，但開賽前場外竟先爆風波，當積被證實已與青梅竹馬未婚妻戈泰絲(Anamaria Goltes)解除婚約，並正在爭取兩個女兒的撫養權引起關注。

當積與青梅竹馬未婚妻解除婚約更證正在爭取2個女兒的撫養權。戈泰絲FB圖

當積對木狼一戰中轟入31分11助11籃板。AFP

當積疑因女兒問題與未婚妻現矛盾走向分手

現年27歲的當積與戈泰絲在青少年時認識，並在2016年正式拍拖，並在2023年7月當積正式向她求婚，在同年11月大女兒在美國出世，而在去年12月第2個女先亦在斯洛文尼亞出生，更因此缺席了2場比賽。而被傳出現婚變的消息後，周二當積向ESPN發聲明證實已與戈泰絲解除婚約，並正爭取兩個女兒的撫養權，聲明指：「我愛我的女兒們勝過一切，我一直竭盡所能想讓她們在賽季期間和我一起待在美國，但這始終無法實現，所以我最近做出了一個艱難的決定，解除婚約，我所做的一切都是為了女兒們的幸福，我會永遠努力陪伴她們，盡我所能給她們最好的生活。」

ESPN指有知情人士透露當積在回斯洛文尼亞女兒出生後，探望戈泰絲時便希望帶大女兒在12月7日一起回美國，但隨後二人因此發生爭執，女方更在當積離開後報警，相信在當時二人已經出現矛盾。有指當積十分疼愛2女兒，並無限制地支付女兒們的開銷，二人或因女兒的去向而感情生變。