NBA｜SGA連續126場20+並肩張伯倫 兼中絕殺3分129:126擊退金塊

籃球天地
更新時間：15:58 2026-03-10 HKT
發佈時間：15:58 2026-03-10 HKT

雷霆巨星基傑奧斯亞歷山大(Shai Glilgeous-Alexander, SGA)書寫歷史，周一主場迎擊來犯的金塊，在全場攻入35分下正式以126場得分20+，追平「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)在1961-63年創下的記錄，更在尾段以一球絕殺3分，以129:126擊敗金塊。

金塊慘遭雷霆絕殺，126:129不敵。AFP
SGA連續126場20+並肩張伯倫。AFP
SGA續寫得分20+記錄 並肩張伯倫兼絕殺金塊

今場強強碰頭鬥得相當火熱，上半場SGA已攻入17分，另外後備上陣的米曹(Ajay Mitchell)亦攻入16分，金塊亦不枉多讓，艾朗哥頓(Arron Gordon)轟入21分下，以60:66落後6分。SGA在第3節還剩3分27秒時命中一球3分後，得分達22分，追成張伯倫連續126場得分20+的記錄，並以96:93的些微優勢進入決勝節。

謝倫威廉貢獻29分12籃板。AFP
後備上陣的米曹24分。AFP
最後關頭SGA挺身而出最後的3.3秒3分絕殺金塊。AFP
到第4節依然鬥得難捨難分，在時間還剩13.9秒下SGA命中一球3分後以126:122領先4分，正當以為塵埃落定時，約基治(Nikola Jokic)命中一球3分，加上梅利(Jamal Murray)在駁得罰球後1罰命中，連得4分下將比數再追平，在最後關頭SGA挺身而出，在最後最後的3.3秒果斷3分起手，皮球應聲入網最終以129:126險勝金塊。

SGA今戰攻入35分9籃板更交出生涯新高的15助攻的準大三元數據，而他仍有望在美國時間周四對塞爾特人一戰中，正式超越張伯倫的記錄，另外雷霆今戰亦有謝倫威廉士(Jaylin Williams)和米曹亦分別貢獻29分12籃板和24分。而金塊則有約基治攻入32分14籃板13助攻的大三元數據，另外哥頓和小夏達威(Tim Hardaway Jr.)分別攻入23分10籃板和28分，但最後也無功而還。

