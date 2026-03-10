NBA｜哈登生涯得分突破29000分 率騎士115:101退殘陣76人

NBA周一騎士主場迎戰76人，但客軍主力安比(Joel Embiid)、麥斯爾(Tyrese Maxey)等今戰齊因傷休戰火力明顯不足，主隊在未受到太大挑戰下以115:101取勝，而交易截止前轉投騎士的哈登(James Harden)今戰攻入生涯29000分，成為第9位達成此里程碑的球員。

哈登成第9位生涯達29000分球員

76人今場在沒有主力上陣下，對上有哈登和當路雲米曹(Donovan Mitchell)的騎士明顯力不從心，全隊打完僅有3人得分上雙，騎士在首節取得領先後就未曾落後，在第三節便已以84:59提早進入垃圾時間，最終順利以115:101擊退76人。

而哈登在首節命中罰球後生涯總分便達29000分，成為繼杜蘭特(Kevin Durant)、高比(Kobe Bryant)、魯域斯基(Dirk Nowitzki)等巨星後，第9位達成此成就的球員，全場11投6中攻入21分，外加5籃板5助攻，36歲的哈登達入生涯第17季，在今季交易截止日前從快艇轉投騎士，在配合有米曹和艾雲莫比利(Even Mobley)等年輕球員的騎士亦有望衝擊生涯首冠。今戰米曹和莫比利亦分別攻入17分6助攻和15分8籃板。