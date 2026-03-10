Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜哈登生涯得分突破29000分 率騎士115:101退殘陣76人

籃球天地
更新時間：12:45 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-10 HKT

NBA周一騎士主場迎戰76人，但客軍主力安比(Joel Embiid)、麥斯爾(Tyrese Maxey)等今戰齊因傷休戰火力明顯不足，主隊在未受到太大挑戰下以115:101取勝，而交易截止前轉投騎士的哈登(James Harden)今戰攻入生涯29000分，成為第9位達成此里程碑的球員。

哈登成第9位生涯達29000分球員

76人今場在沒有主力上陣下，對上有哈登和當路雲米曹(Donovan Mitchell)的騎士明顯力不從心，全隊打完僅有3人得分上雙，騎士在首節取得領先後就未曾落後，在第三節便已以84:59提早進入垃圾時間，最終順利以115:101擊退76人。

而哈登在首節命中罰球後生涯總分便達29000分，成為繼杜蘭特(Kevin Durant)、高比(Kobe Bryant)、魯域斯基(Dirk Nowitzki)等巨星後，第9位達成此成就的球員，全場11投6中攻入21分，外加5籃板5助攻，36歲的哈登達入生涯第17季，在今季交易截止日前從快艇轉投騎士，在配合有米曹和艾雲莫比利(Even Mobley)等年輕球員的騎士亦有望衝擊生涯首冠。今戰米曹和莫比利亦分別攻入17分6助攻和15分8籃板。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
3小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
22小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
6小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
19小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
5小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光 新歡背景神秘網民憂被騙 情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
4小時前