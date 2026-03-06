Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜法拉格復出戰締造里程碑 50場比賽最少取得1000分、300個籃板和200次助攻

籃球天地
更新時間：16:22 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-06 HKT

應屆選秀狀元，獨行俠球星法拉格（Cooper Flagg）周四晚上演傷愈復出戰，雖然交出18分、5個籃板球、6次助攻的全能表現，更創下個人里程碑，成為NBA史上第三人，但獨行俠最終被魔術以115：114絕殺，復出之夜留下遺憾。 

法拉格在第四節初段的一次補籃，讓他職業生涯第50場比賽的總得分突破1000分大關。據統計，這位19歲的球員成為繼米高佐敦（Michael Jordan）和當積（Luka Doncic）之後，第三位在職業生涯前50場比賽中就取得最少1000分、300個籃板和200次助攻的球員。法拉格因左腳扭傷缺席八場比賽，今仗復出即創里程碑，可惜未能阻止球隊在近16場比賽錄得第14場敗仗。 

法拉格全場出賽26分鐘，22射7中，拿下18分。他在比賽還剩37秒時射入三分球，并射入1球罰球，一度為獨行俠取得4分領先優勢。然而魔術其後連取5分，蘇格斯（Jalen Suggs）在32秒命中三分球。最後卡達（Wendell Carter Jr.）在完場前1.4秒上演入樽絕殺。魔術以115：114絕殺獨行俠，為狀元復出獻上「大禮 」 。

