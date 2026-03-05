籃球｜NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地（有片）

美國NCAA女子籃球賽周三爆發嚴重衝突！南阿拉巴馬大學對卡羅萊納海岸大學一戰演變成「全武行」，雙方球員大打出手，最終導致8名球員被驅逐離場，混亂中更有一名女球證慘遭誤傷倒地，需由醫護人員進場治理。

Coastal Carolina and South Alabama Women's teams get into a brawl and a Coastal Carolina player knocks a referee out COLD 😳 pic.twitter.com/ReK9xwcwGu — mp (@mpbets_) March 4, 2026

NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖

事發於第四節尚餘不足6分鐘，當時南阿拉巴馬大學的哈里斯（Cordasia Harris）與對手曉士頓（Tracey Hueston）在籃下發生爭執。哈里斯疑似從後輕撞曉士頓，後者隨即轉身推撞並揮拳還擊，哈里斯亦不甘示弱，雙方隨即扭作一團。

兩名球證、多名隊友及職員立即上前嘗試分開兩人，場面極度混亂。期間一名女球證在嘗試拉開曉士頓時，不幸被對方誤擊頭部或頸部位置，當場倒地不起。該名球證倒地後需由醫護人員進場治理，一名警員亦隨即進入場內維持秩序。

最終，曉士頓與哈里斯雙雙被判技術犯規及驅逐離場，連同另外6名參與衝突的球員，合共8人被趕離場。比賽在恢復後，南阿拉巴馬大學最終以80:70擊敗卡羅萊納海岸大學，在一片混亂中晉級。