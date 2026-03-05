Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

籃球｜NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地（有片）

籃球天地
更新時間：17:27 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:27 2026-03-05 HKT

美國NCAA女子籃球賽周三爆發嚴重衝突！南阿拉巴馬大學對卡羅萊納海岸大學一戰演變成「全武行」，雙方球員大打出手，最終導致8名球員被驅逐離場，混亂中更有一名女球證慘遭誤傷倒地，需由醫護人員進場治理。

NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖
NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖
NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖
NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖
NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖
NCAA女籃爆全武行 8人被逐球證遭誤傷倒地。ESPN影片截圖

事發於第四節尚餘不足6分鐘，當時南阿拉巴馬大學的哈里斯（Cordasia Harris）與對手曉士頓（Tracey Hueston）在籃下發生爭執。哈里斯疑似從後輕撞曉士頓，後者隨即轉身推撞並揮拳還擊，哈里斯亦不甘示弱，雙方隨即扭作一團。

兩名球證、多名隊友及職員立即上前嘗試分開兩人，場面極度混亂。期間一名女球證在嘗試拉開曉士頓時，不幸被對方誤擊頭部或頸部位置，當場倒地不起。該名球證倒地後需由醫護人員進場治理，一名警員亦隨即進入場內維持秩序。

最終，曉士頓與哈里斯雙雙被判技術犯規及驅逐離場，連同另外6名參與衝突的球員，合共8人被趕離場。比賽在恢復後，南阿拉巴馬大學最終以80:70擊敗卡羅萊納海岸大學，在一片混亂中晉級。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT