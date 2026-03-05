NBA｜肯尼普20分領軍大炒綠軍 黃蜂六連勝正擺脫「魚腩」污名

夏洛特黃蜂近期狀態大勇，今日坐鎮主場表現神勇，在新星肯尼普（Kon Knueppel）攻入全隊最高20分帶領下，以118:89大勝波士頓塞爾特人。黃蜂豪取六連勝之餘，戰績改寫為32勝31負，是自去年10月26日以來，勝率首次重越五成大關。

🔥 THE HORNETS ARE ON FIRE 🔥



Charlotte has won 6 straight games, each by 15 or more points, tied for the 2nd-longest streak of its kind in NBA history! pic.twitter.com/3u8G6q0nl1 — NBA (@NBA) March 5, 2026

黃蜂今仗多點開花，除了肯尼普表現搶鏡，米拿（Brandon Miller）及「三球」拿美路波爾（LaMelo Ball）亦各貢獻18分；高比韋特（Coby White）則交出17分及6次助攻。在全隊發揮穩健下，黃蜂全場從未落後，最多更曾領先達29分，而且全場僅錄得5次失誤，表現近乎完美。

主場大勝強敵後，黃蜂目前以32勝31負位列東岸第9。這支過去長時間被視為聯盟「魚腩」的球隊，今季終於迎來大翻身。球隊近況勇不可擋，在過去19場賽事中取得驚人的16勝3負，當中包括一波9連勝及目前的6連勝走勢。

黃蜂今季強勢反彈，除了得益於「最佳新秀」大熱肯尼普的穩定發揮外，球隊多年來的陣容組建亦終見成效。據數據統計，當黃蜂派出拿美路波爾、肯尼普、米拿、碧捷斯（Miles Bridges）及迪亞巴特（Moussa Diabate）這套正選陣容時，球隊錄得20勝8負的亮眼戰績。此外，黃蜂在客場已取得10連勝，手下敗將不乏火箭、金塊、湖人和雷霆等西岸勁旅，足證其含金量十足。