NBA｜當積占士合轟52分 湖人「背靠背」大炒帝王 掃走明星賽後陰霾（有片）

更新時間：15:14 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:14 2026-03-02 HKT

洛杉磯湖人今日坐鎮主場，憑藉當積（Luka Doncic）交出28分、9助攻，加上勒邦占士（LeBron James）貢獻24分，在「背靠背」作戰下仍顯得游刃有餘，最終以128:104大勝薩克拉門托帝王。

湖人繼周六擊敗金州勇士終止3連敗後，於剛過去的周末重拾勁旅本色，兩日內合共以52分之差橫掃兩支同分區球隊，一掃明星賽後一周表現低迷的頹風。在目前日益激烈的西岸排位爭奪中再求一勝，湖人以35勝24負位列西岸第6，距離第三點火箭僅僅2個勝場差，一場比賽的勝負將會影響多隻球隊的排位。

作為目前聯盟得分王，當積今仗僅上陣首三節便射入4記三分球；隊友史馬特（Marcus Smart）及堅拿特（Luke Kennard）亦各有3球三分進帳。湖人外圍手感火熱，主力在陣時一度錄得33射17中，命中率甚至逼近隊史紀錄，全場最終交出39投18中的亮麗成績單。

41歲的勒邦占士更是寶刀未老，比賽中兩度上演震撼籃框的大力入樽並激情慶祝。湖人除開局被帝王射入第一球外，隨後時間從未落後，贏得相當輕鬆。中鋒艾頓（Deandre Ayton）亦彈無虛發，全場6投6中攻入12分，助球隊半場已遙遙領先22分。

帝王方面，奇利福（Nique Clifford）攻入全隊最高的26分，而在家鄉出戰兼倒戈的韋斯博克（Russell Westbrook）面對舊主則有14分進帳。這已是帝王連續第4次在湖人主場敗陣，這支聯盟近況最差的球隊，近20戰已輸掉18場。

