NBA｜黃鋒新仔肯尼普再創記錄 出戰59場刷新秀命中3分記錄

籃球天地
更新時間：11:56 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-27 HKT

NBA周四有黃蜂作客對上溜馬，黃蜂新秀肯尼普(Kon Knueppel)今戰再創3分記錄，出戰僅59場便以209球3分刷新新秀3分記錄，並助力黃蜂以133:109輕取溜馬。

肯尼普出戰59場以209球3分刷新秀命中3分記錄。AFP
肯尼普僅59場大創新秀3分球記錄

肯尼普今季選秀以第4順位被黃蜂選上，出道便展現出頂尖射手實力，不但初出戰全明星賽3分王便以第3完成，更在上戰對公牛一戰中刷新最快200球3分球記錄，而今場他一開戰便火力全開，半場便轟入5球3分追平帝王新秀基根梅利(Keegan Murray)在2022-23賽季創下的206球3分，並助球隊半場以67:46確立優勢，而在第3節還剩1分05秒時肯尼普命中今場第6球3分，以207球成功超越梅利成命中最多3分的新秀，最終黃蜂亦以133:109大勝溜馬。

肯尼普今戰手感火熱3分12投8中攻入28分。AFP
布蘭登米拿攻入全場最高的33分外加7籃板4助攻。AFP
拿美路波爾貢獻出20分8助攻。AFP
肯尼普今戰手感火熱，3分12投8中攻入28分，今季他已攻入209球3分，在3分榜上已領跑第2名的麥斯爾的191球有18球之多，他亦有望今季持續刷新新秀3分記錄，黃蜂今場亦有布蘭登米拿(Brandon Miller)攻入全場最高的33分外加7籃板4助攻，另外拿美路波爾(Lamelo Ball)亦貢獻出20分8助攻。
 

