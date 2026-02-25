NBA｜古明加迎鷹隊首秀 即轟27分助力主場退巫師

NBA前勇士隊前鋒古明加(Johnathan Kumminga)今個轉會期結束前得嘗所願，離開勇士轉投鷹隊，周二終迎加盟後首戰，初亮相僅打24分鐘便高效攻入全場最高27分，並率軍以119:98退巫師。

古明加今個轉會期結束前得嘗所願，離開勇士轉投鷹隊。AFP

古明加鷹隊首秀即轟27分助力主場退巫師。AFP

楊格首度重返鷹隊主場 遭古明加搶盡風頭

23歲的古明加2021年以首輪第7順位被勇士選上，初時仍可獲不少出場機會，但在去年續約後出場時間大減，甚至跌出輪換名單而產生去意，而在今個交易截止日前被友易到鷹隊，在休兵養傷一段時間後今戰對巫師終迎首秀。

「前鷹王」楊格離隊後首次重返亞特蘭大。AFP

Standing ovation in Atlanta for Ice Trae ❄️❤️ pic.twitter.com/tRSrZmBxoK — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 25, 2026

值得一提是今個轉會期被交易到巫師的「前鷹王」楊格(Trae Young)雖然還在養傷，但也有隨隊作客，亦是他離隊後首次重返亞特蘭大，鷹隊亦為他製作影片歡迎楊格回家，但不料竟被古明加搶盡風頭，後備上陣的他上半場便攻入7分4助攻4籃板，助力鷹隊半場便以60:43取得領先，下半場更完全進入狀態再攻入20，打入全場最高的27分外加7籃板4助攻2抄截，助力鷹隊以119:98輕取巫師。

巫師今個轉會期亦作出了不少交易，除了楊格外更從獨行俠換到安東尼戴維斯(Anthony Davis)，然而2人在加盟後都還在養傷中，巫師在成績上亦未必見起色，目前以16勝41負位列東岸13。

