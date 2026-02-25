NBL｜金牛主場加時憾負合肥狂風 0.9秒遭壓哨追平 錄今季第二敗

香港金牛周二（24日）晚於荃灣體育館主場出擊，在2025–26年度全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽上演榜首大戰。金牛在法定時間最後0.9秒遭對手轟入壓哨三分追平，最終在加時戰因主力犯滿離場及體力下降，以85：96不敵合肥狂風，錄得今季第二場敗仗。球隊將於周四（26日）續師主場迎戰安徽皖江龍，力爭重返勝軌。

今仗賽前金牛以14勝1負積31分高踞榜首，合肥狂風則以12勝4負緊隨其後，雙方首循環交鋒金牛僅以2分險勝，故今場「強強對話」火藥味甚濃。金牛今仗派出巴爾文、厄特爾二世、張祖銘、孫晨然及唐才育正選上陣。

藉主場氣勢，金牛甫開賽即採取主動，孫晨然內外開弓連取5分，配合張祖銘的攻勢，主隊打出一波9：0開局。合肥其後站穩陣腳回敬8：2攻勢，首節尾段金牛憑美臣鍾斯及阿諾斯克各建一功，以23：15領先。惟次節風雲變色，客軍外線手感火熱單節轟入4記三分球，打出29：22的單節比分，半場金牛優勢縮窄至45：44的一分之差。

易邊後雙方陷入拉鋸，攻防節奏明快，金牛三節後反落後63：64。末節戰況白熱化，阿諾斯克罰球建功助金牛反先，美臣鍾斯關鍵時刻連取5分兼助攻侯天一，一度助球隊拉開比分。然而，合肥外援沃克在完場前0.9秒命中高難度壓哨三分，將比賽拖入加時。

加時階段金牛進攻啞火，加上孫晨然、唐才育及盧杜偉先後「五犯畢業」，在輪換人手受限及體能下滑的雙重打擊下，最終以85：96飲恨。

金牛主帥解立彬賽後坦言：「這場比賽輸了很可惜。主要是第二節防守出現問題，讓對手投了很多三分球。問題出在自身上，包括失誤及心態急躁。常規賽還有九場，我們需盡快調整，找回球隊最初建立的化學反應。」