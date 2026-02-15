《星光熠熠耀籃壇：從榮譽之戰到娛樂盛宴》

自1963/64球季起，筆者便與NBA全明星賽結下不解之緣。今年適逢第75屆盛事，回首往昔，東西岸對決總是火藥味十足，球員為榮譽爭崩頭，寸土必爭。然而，隨着商業化發展，球員身價億萬，球隊與經理人為保資產，往往叮囑球員「錫身」，令賽事逐漸演變成一場以娛樂為主的「耍樂」騷。雖少了昔日的肉搏，卻多了幾分表演味，這也是時代變遷的見證。

今屆全明星週焦點多多，尤以周六單項賽最為吸睛。三分大賽中，老將連納（Damian Lillard）上演王者歸來。這位曾轉戰公鹿、現已重返母會拓荒者的神射手，在決賽輪狂轟29分，力壓鳳凰城的保卡（Devin Booker）奪冠，更平了「大鳥」布特（Larry Bird）三奪三分王的紀錄，盡顯功架。Shooting Stars投籃大賽方面，紐約人亦不遑多讓，由謝倫般臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）夥拍名宿侯斯頓（Allan Houston）組成的隊伍，憑藉精準遠射力壓「夏柏父子兵」等勁旅奪魁。至於備受矚目的入樽賽，邁亞密熱火隊的基桑莊遜（Keshad Johnson）表現最為搶鏡，這位愛跳舞、愛炫技的年輕人在決賽以一記滿分50分的入樽技驚四座，榮膺2026年入樽王。

全明星賽的壓軸正賽將於香港時間周一上演。今屆賽制更見新意，究竟是美國星隊、條紋隊還是世界隊能笑到最後？筆者建議球迷安坐家中，收聽我既老拍檔張丕德的專業評述，一同見證這場籃壇盛宴。過完年，下周再會。 黃興桂