NBA｜活塞黃蜂打大交4人被逐 活塞110:104終止黃蜂九連勝(有片)

周一NBA上演一場火爆大戰，活塞作客黃蜂第三節爆發大型衝突，雙方球員拳來拳往，事件中共有四名球員被驅逐離場，黃蜂主帥其後亦被逐。最終，活塞憑藉卡迪根寧咸（Cade Cunningham）攻入33分和9個籃板的出色表現，以110:104力克對手，終結黃蜂九連勝強勢。

迪亞巴特杜雲爭執點火頭

今場比賽的轉捩點發生在第三節中段，活塞中鋒杜雲（Jalen Duren）在一次上籃時被迪亞巴特（Moussa Diabate）犯規，二人隨即發生口角並頭頂頭。杜雲情緒失控，用右手掌擊中迪亞巴特面部，杜雲出拳還擊，瞬間點燃了長達30多秒的混亂場面。在雙方球員互相拉扯期間，迪亞巴特和碧捷斯（Miles Bridges）均向杜雲出拳，杜雲亦有還手，而活塞的史超活（Isaiah Stewart）更離開後備席加入混戰。最終，球證將引發衝突的杜雲，以及黃蜂的迪亞巴特和碧捷斯，連同擅離後備席的史超活，四人一同驅逐離場。

4名球員被逐

球員的衝突已令比賽氣氛極度緊張，戰至第四節，黃蜂主教練查理斯李（Charles Lee）因不滿球證對其球員格蘭威廉斯（Grant Williams）被侵犯時沒有吹罰，激動地衝向球證理論，需由球員拉開，最終亦被驅逐出場。

比賽末段，黃蜂一度將比分追至僅差四分，但在關鍵時刻，班頓米拿（Brandon Miller）和肯尼普（Kon Knueppel）在同一次進攻中連續錯失三分球。活塞的夏里斯（Tobias Harris）隨即命中一記跳投，將領先優勢擴大至六分。儘管波爾（LaMelo Ball）在最後17秒上籃得手，但根寧咸在最後10秒命中兩球罰球，為活塞鎖定勝局。

活塞除了根寧咸表現出色外，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）亦有18分進帳。黃蜂方面，班頓米拿攻入24分，波爾和肯尼普各得20分。