Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜熱火作客132:101大炒巫師 華爾變「背景板」被隊友艾迪巴約隔扣(有片)

籃球天地
更新時間：18:50 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:50 2026-02-09 HKT

NBA周日有熱火作客對上巫師，巫師在陣中巨星楊格(Trae Young)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)傷出下火力明顯不足，熱火輕鬆以132:101擊敗巫師，而比賽中卻出現有趣一幕，艾迪巴約(Bam Adebayo)當隊友華爾(Kel’el Ware)「背景板」大演隔扣，賽後更打趣表示想要回相片放在他的儲物櫃。

艾迪巴約隔扣華爾 仲想要返張相

巫師今季交易期結束前換到了楊格和戴維斯2大巨星，但2人都有傷在身未能上陣，球隊今次主場迎戰熱火火力明顯不足，首節以33:37落後，但隨後巫師第2節僅得19分下熱火隨即將比數拉開，半場已以74:52提早宣佈進入垃圾時間，最終以132:101輕取巫師。而有趣一幕則發生在第2節，當時熱火投籃中框彈出，華爾正準備在籃底搶籃板下，背後的艾迪巴約卻助跑起跳直接隔扣華爾，之後更笑著對他慶祝。賽後艾迪巴約更在社交媒體打趣表示：「有沒有人有相似？我要放在他的儲物櫃。」

今戰艾迪巴約攻入22分外加8籃板更貢獻出5抄截，另外新秀也古莊尼斯(Kasparas Jakucionis)也打入22分外加6助功，而「受害者」華爾則攻入19分外加14籃板。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
35分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT