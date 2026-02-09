NBA｜熱火作客132:101大炒巫師 華爾變「背景板」被隊友艾迪巴約隔扣(有片)

NBA周日有熱火作客對上巫師，巫師在陣中巨星楊格(Trae Young)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)傷出下火力明顯不足，熱火輕鬆以132:101擊敗巫師，而比賽中卻出現有趣一幕，艾迪巴約(Bam Adebayo)當隊友華爾(Kel’el Ware)「背景板」大演隔扣，賽後更打趣表示想要回相片放在他的儲物櫃。

Anybody got the photo? Ima put it in his locker lol https://t.co/Bp3nptDSVR — 13am Adebayo (@Bam1of1) February 8, 2026

艾迪巴約隔扣華爾 仲想要返張相

巫師今季交易期結束前換到了楊格和戴維斯2大巨星，但2人都有傷在身未能上陣，球隊今次主場迎戰熱火火力明顯不足，首節以33:37落後，但隨後巫師第2節僅得19分下熱火隨即將比數拉開，半場已以74:52提早宣佈進入垃圾時間，最終以132:101輕取巫師。而有趣一幕則發生在第2節，當時熱火投籃中框彈出，華爾正準備在籃底搶籃板下，背後的艾迪巴約卻助跑起跳直接隔扣華爾，之後更笑著對他慶祝。賽後艾迪巴約更在社交媒體打趣表示：「有沒有人有相似？我要放在他的儲物櫃。」

今戰艾迪巴約攻入22分外加8籃板更貢獻出5抄截，另外新秀也古莊尼斯(Kasparas Jakucionis)也打入22分外加6助功，而「受害者」華爾則攻入19分外加14籃板。