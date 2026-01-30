NBA ｜火箭客場104：86勝鷹隊 杜蘭特浴血飆31分

周四NBA鷹隊對火箭，火箭焦點球星杜蘭特（Kevin Durant）盡顯「死神」本色，全場飆進最高的31分，更在第三節嘴部遭肘擊出血後，迸發驚人鬥志，率領火箭作客104：86強勢終結鷹隊四連勝。

點擊觀看片段

Kevin Durant to Vít Krejčí after he got elbowed in the mouth



"WATCH YO FU*KING ELBOWS"pic.twitter.com/TDjbb1RJ3Z — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 30, 2026

今場火箭杜蘭特大殺四方飆進最高的31分，鷹隊則深受傷兵困擾多名主力缺陣，麥高倫（CJ McCollum）空斬全隊最高的23分。上半場兩隊展開防守大戰，鷹隊打出7:0開局後啞火，火箭乘勢在杜蘭特帶領下反超1分。火箭以43：42領先上半場。

血染賽場激發死神怒火

戰局於第三節風雲突變。杜蘭特在防守中被鷹隊後備卡維斯（Vit Krejci）肘擊嘴部，嘴部有些出血。隨後兩人發生口角，杜蘭特對著卡維斯說道：「看好你該死的手踭。」 其後兩人發生肢體碰撞，最後由雙方隊友把他們分開 。此次碰撞瞬間點燃杜蘭特怒火，其後他連取得10分打出一波流進攻，單節打出16分， 拉開12分差距。

末節比賽餘下8分31秒，薜伯特（Reed Sheppard）射入拉開20分差距的關鍵三分， 最後火箭以104：86強勢終結鷹隊四連勝。