NBA｜占士戰場失意主場得意 湖人慘敗騎士30分 致敬片惹哭「大帝」

勒邦占士(LeBron James)周四隨湖人重回家鄉克里夫蘭作客對騎士，雖最終「紫金軍團」以99:129遭騎士「打爆」，但騎士賽前播放為占士播放致敬片成焦點，更令「小皇帝」一度感動落淚。

A lot of Cavalier history woven into these Classic threads. #LetEmKnow pic.twitter.com/WxzzWWqrCs — Cleveland Cavaliers (@cavs) January 29, 2026

占士看到致敬影片後感動落淚。騎士官方X圖片

騎士特製影片致敬占士 「大帝」感動落淚

今戰湖人雖在上半場一度和騎士鬥得難分難解，在打完第2節亦僅以55:57落後2分，但騎士第3節迎來爆發單節狂轟42分，打得湖人無法招架最終以129:99輕取湖人。

雖然湖人大敗收場，但焦點也在陣中巨星占士上，因騎士特意製作一段關於占士在2007年首次擊敗活塞，帶隊殺到總決賽的致敬影片，片末更有配上占士在騎士奪冠後抱緊獎盃的相片並配文「歡迎回家」，占士看到致敬片後感動落淚，占士賽後受訪表示：「在影片中可以看到對活塞的比賽，當時我還很年輕很有拼勁，最後看到2016年奪冠的畫面很感動到我，很感恩有這部影片。」另外今戰布朗尼占士亦有在父親家鄉出戰，占士對此認為：「我的媽媽亦在現場，能夠同時看到兒子和孫子一同(Bronny James)出戰，感覺真的很特別。」布朗尼今戰打了8分多鐘，3投3中得8分。

今戰湖人僅當積(Luka Doncic)攻入20+，他轟入全場最高的29分外加5籃板6助攻，而占士今戰表現未如理想，僅攻入11分並出現過6次失誤。而騎士則有當路雲米曹(Donovan Mitchell)攻入25外加5籃板5助攻，另外也有泰臣(Jaylon Tyson)和亨特(De'Andre Hunter)分別攻入20分和6籃板6助攻和19分。