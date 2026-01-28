NBA｜雷霆輕取塘鵝爆衝突 費亞斯網上嘲多特「軟腳蟹」

衛冕軍雷霆今日主場迎戰西岸包尾的塘鵝，雖然比賽過程波瀾不驚，雷霆兵不血刃以104:95輕取對手，惟比賽末段充滿火藥味。雙方兩度爆發激烈衝突，塘鵝新秀費亞斯（Jeremiah Fears）與雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）完場時互相推撞，前者需由保安強行抱離，賽後更在社交網嘲諷對方是「軟腳蟹」。

Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game 😳 pic.twitter.com/pd57nEKb5f — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026

兩度爆發衝突 需保安介入

這場強弱懸殊的對決，焦點全落在尾段的衝突。先是沙迪比（Saddiq Bey）與雷霆的謝連威廉士（Jaylin Williams）發生糾纏，雙雙被吹罰技術犯規。火藥味隨即蔓延，完場前一刻，剛入選全明星新秀賽的塘鵝新人費亞斯與多特爆發衝突，兩人互相拉扯球衣兼互噴垃圾話，需由雙方隊友上前分開，場面一度混亂。情緒激動的費亞斯甚至需由保安人員強行抱住帶回更衣室，才令事件暫告一段落。

費亞斯網上挑釁：Soft Ah

衝突更延續至場外，費亞斯賽後顯然深深不忿，在美國媒體關於兩人衝突的社交網圖片下留言：「哈，軟腳蟹（soft ah）」，公然挑釁多特。

費亞斯嘲多特為「軟腳蟹」。美媒IG截圖

對於場面失控，雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後直指球證執法不力：「我認為球證組失去了對比賽的控制，導致衝突由威廉士和沙迪比的爭執延續下來。如果多特對費亞斯犯規時，球證能及時鳴哨，之後的鬥毆就不會爆發。」雷霆射手祖爾（Isaiah Joe）則淡化事件，認為這只是競爭心態作祟：「這只是兩支球隊都渴望勝利的體現。」