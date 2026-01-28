NBA｜快艇輕取爵士近10戰9勝 1月戰績冠絕聯盟 徹底擺脫季初頹勢

近期勢如破竹的快艇，今日作客對戰爵士。憑藉李安納（Kawhi Leonard）攻入的21分，加上哈登（James Harden）交出16分及10次助攻的「雙雙」，最終以115:103擊退對手。快艇近10戰豪取9勝，1月以來更錄得全聯盟最佳的11勝3負佳績，一掃季初低迷烏氣。

主將延續亮眼發揮 奇兵爆發成轉折點

今場勝負轉捩點出現於第三節，後衛基斯鄧恩（Kris Dunn）化身奇兵，全場貢獻14分及賽季新高的5次偷波。他在該節帶領球隊打出一波10:2的小高潮，包括兩次關鍵偷波上籃及一記冷箭三分，助球隊將比數拉開至73:61，自此確立雙位數領先優勢。快艇今仗防守極具侵略性，逼使爵士全場出現17次失誤，並藉此轉化為23分，成為贏波關鍵。

兩大核心今場表現高效，李安納手感依然火熱，全場18投9中攻入21分，外加7籃板4助攻，連續第25場得分突破20大關。哈登更是表現輕鬆，三節比賽即「收工」打卡，交出16分和10次助攻助球隊鎖定勝局。

谷底反彈 近19戰狂掃16勝

快艇近期表現脫胎換骨，這支洛城勁旅在經歷早前19戰僅3勝的低潮後，近19場比賽狂掃16勝，戰績由12月中的6勝21負急升至目前的22勝24負。期間兩大主將表現亮眼，哈登場均交出24.6分、4.2個籃板及8.1次助攻；李安納更錄得場均31.1分、6.7個籃板及2.3次偷波的MVP級數據。

值得一提的是，主帥路爾（Tyronn Lue）曾在12月中為球隊設下餘下賽程取得35勝20負的目標，球隊隨即觸底反彈，至今已打出16勝3負。對於球隊回勇，李安納賽後保持平常心：「我們沒有太關注戰績，只是一場一場去打，按比賽計劃進行我們的比賽。」